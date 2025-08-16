Logo xcatalunya.cat
Societat

Adeu cafeteries: aquest dilluns arriba a Lidl l'aparell que canviarà els teus matins

Lidl revoluciona els matins amb un producte que et farà dir adeu a les cafeteries i a un preu increïble

per Angélica Oyarzún

Els matins sovint se senten apressats i el cafè és el salvavides que necessitem per començar el dia amb energia. Tanmateix, sortir de casa per gaudir d'una tassa acabada de fer pot ser lent i costós. És per això que cada vegada més persones cerquen alternatives pràctiques que els permetin gaudir de cafè de qualitat sense sortir de casa seva.

Lidl presenta una solució ideal per a aquells que busquen cafè acabat de moldre a casa, sense haver de fer grans inversions ni perdre temps. El nou producte de Lidl promet transformar els teus matins, oferint una manera fàcil, ràpida i econòmica de preparar cafè de qualitat a l'instant.

Tres termos de color rosa, negre i verd clar floten davant la façana d’una botiga amb el logotip de Lidl desenfocat al fons.
El molinet per moldre cafè de Lidl et permet gaudir de cafè fresc cada matí | Lidl, Montaje

Molinet elèctric de cafè de Lidl: frescor a l'instant

El molinet elèctric de cafè 180 W de Lidl és l'eina perfecta per a qui gaudeix del cafè acabat de moldre. Aquest molinet compta amb un mecanisme d'acer inoxidable d'alta qualitat que assegura un cafè ple de sabor i frescor.

Amb una capacitat de 70 g de grans, és suficient per preparar aproximadament 8 o 9 tasses de cafè. Per la mida, és ideal per a ús diari o per rebre visites.

El grau de molta és ajustable, permetent-te personalitzar la textura del cafè al teu gust, tant si prefereixes un cafè més fort com més suau. Aquest molinet et dona la flexibilitat d'adaptar-lo segons les teves preferències, tot amb només prémer un botó.

Tres molinets elèctrics de diferents colors: negre, rosa i verd menta, amb detalls platejats sobre un fons gris i groc, amb un preu de 9,99 euros.
El preu del molinet de cafè de Lidl és insuperable | Lidl, Montaje propio

Disseny pràctic i fàcil d'utilitzar

Té unes dimensions compactes de 10,1 x 20,5 x 10,1 cm, convertint-se en l'aparell perfecte per a qualsevol cuina, fins i tot amb poc espai. La tapa transparent et permet controlar el procés de molta i assegurar-te que el cafè es mol segons el grau desitjat. A més, el raspall de neteja inclòs facilita el manteniment, perquè sempre estigui a punt per a fer servir.

Molí elèctric de cafè de color negre vist de front i des de dalt amb un fons desenfocat d’un edifici modern il·luminat
L'interior del molinet permet col·locar la quantitat exacta de grans per gaudir de la quantitat que vulguis | Lidl, Montaje propio

Amb una potència de 180 W, el molinet de Lidl és ràpid i eficient, oferint resultats en pocs segons. És una solució perfecta per a qui vol gaudir de cafè acabat de moldre de manera fàcil i sense complicacions. Lidl demostra que és possible tenir un cafè de qualitat, ràpidament i a un preu assequible perquè els teus matins comencin amb energia recarregada.

