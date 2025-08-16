Logo es.xcatalunya.cat
Logo es.xcatalunya.cat
Català English
Logo Telegram
Mujer sonriente con expresión de sorpresa frente a una tienda Lidl.
Mercadona ofrece algo que te sorprenderá, con una relación calidad-precio increíble | Getty Images, Lidl, esp.xcatalunya.cat
Sociedad

Adiós cafeterías: este lunes llega a Lidl el aparato que cambiará todas tus mañanas

Lidl revoluciona las mañanas con un producto que te hará decir adiós a las cafeterías y lo mejor, a un precio increíble

Foto de Angélica Oyarzún
por Angélica Oyarzún

Las mañanas a menudo se sienten apuradas y el café es el salvavidas que necesitamos para empezar el día con energía. Sin embargo, salir de casa para disfrutar de una taza recién hecha puede ser lento y costoso. Es por eso que cada vez más personas buscan alternativas prácticas que les permitan disfrutar de café de calidad sin salir de su hogar.

Lidl presenta una solución ideal para aquellos que buscan café recién molido en casa, sin tener que hacer grandes inversiones ni perder tiempo. El nuevo producto de Lidl promete transformar tus mañanas, ofreciendo una forma fácil, rápida y económica de preparar café de calidad al instante.

Tres termos de colores rosa, negro y verde claro flotan frente a la fachada de una tienda con el logo de Lidl desenfocado al fondo
El molinillo para moler café de Lidl te permite disfrutar de café fresco cada mañana | Lidl, Montaje

Molinillo eléctrico de café de Lidl: frescura al instante

El molinillo eléctrico de café 180 W de Lidl es la herramienta perfecta para quienes disfrutan del café recién molido. Este molinillo cuenta con un mecanismo de acero inoxidable de alta calidad que asegura un café lleno de sabor y frescura.

Con una capacidad de 70 g de granos, es suficiente para preparar aproximadamente 8 o 9 tazas de café. Por la medida, es ideal para uso diario o para recibir visitas.

El grado de molienda es ajustable, permitiéndote personalizar la textura del café a tu gusto. Ya sea que prefieras un café más fuerte o suave. Este molinillo te da la flexibilidad de adaptarlo según tus preferencias, todo con solo pulsar un botón.

Tres molinillos eléctricos de diferentes colores negro rosa y verde menta con detalles plateados sobre un fondo gris y amarillo con un precio de 9.99 euros
El precio del molinillo de café de Lidl es inigualable | Lidl, Montaje propio

Diseño práctico y fácil de usar

El molinillo tiene dimensiones compactas de 10,1 x 20,5 x 10,1 cm, convirtiéndose en el aparato perfecto para cualquier cocina, incluso con poco espacio. La tapa transparente te permite controlar el proceso de molienda y asegurarte de que el café se muele según el grado deseado. Además, el cepillo de limpieza incluido facilita el mantenimiento, para que siempre esté listo para usar.

Molino eléctrico de café color negro visto de frente y desde arriba con fondo desenfocado de edificio moderno iluminado
El interior del molinillo permite colocar la cantidad exacta de granos para disfrutar la cantidad que quieras | Lidl, Montaje propio

Con una potencia de 180 W, el molinillo de Lidl es rápido y eficiente, ofreciendo resultados en pocos segundos. Es una solución perfecta para quienes buscan disfrutar de café recién molido de manera fácil y sin complicaciones. Lidl demuestra que es posible tener un café de calidad, rápidamente y a un precio accesible para que tus mañanas comiencen con energía recargada.

➡️ Sociedad