3 productes ideals per a l’estiu amb gairebé el 50 % de descompte a Bonpreu i Esclat

L'estiu no només porta altes temperatures i ganes de gaudir de l'aire lliure, també és l'època en què els consumidors cerquen productes frescos, pràctics i apetibles per acompanyar els seus dies d'oci i descans. Segons els últims estudis de tendències de consum, durant aquesta estació augmenten considerablement les vendes de begudes refrescants, conserves gurmet i productes fàcils de consumir en reunions familiars o amb amics.

Precisament atenent aquesta necessitat estiuenca, Bonpreu i Esclat han llançat una oferta interessant que respon als gustos més exigents i variats. Fins al pròxim 14 de juliol, els clients podran trobar en aquests supermercats un lot estalvi especial que destaca per la seva qualitat i varietat, amb un descompte proper al 50 %, cosa que permet un estalvi important en la cistella de la compra.

Qualitat gurmet a l'abast de tothom

El lot estalvi inclou tres productes molt sol·licitats durant els mesos de calor. En primer lloc, destaquen les olives farcides d'anxova de la prestigiosa marca Serpis, presentades en una llauna de 130 grams. Aquest producte és ideal per a aperitius lleugers i saludables, gràcies a la seva combinació perfecta entre la suavitat de l'oliva i l'intens sabor de l'anxova. A més, per només 1,99 euros, el seu preu és atractiu tenint en compte la qualitat reconeguda de la marca.

| Bonpreu

D'altra banda, també s'inclou al pack un pot de bonítol del nord en oli d'oliva, de la marca Consorcio. Aquest envàs de 195 grams és una elecció excel·lent pel seu valor nutricional, ric en proteïnes d'alta qualitat i greixos saludables, així com pel seu sabor suau i delicat. El seu preu habitual és de 7,75 euros, fet que ressalta encara més l'atractiu d'aquesta promoció.

Finalment, l'oferta es completa amb una ampolla de sangria frizzante de 750 ml de Sangría del Pescador, amb un preu habitual de 5,95 euros. Aquesta beguda s'ha convertit en un imprescindible a moltes taules durant l'estiu, destacant pel seu sabor afruitat i el seu punt lleugerament escumós, perfecte per refrescar qualsevol tarda calorosa.

Com treure profit d'aquests productes

Una excel·lent opció per aprofitar aquests productes podria ser preparar un sopar d'estiu senzill i deliciós. Comença servint com a aperitiu les olives farcides Serpis, que combinen molt bé amb formatges suaus i fruits secs.

| BonpreuEsclat

Per al plat principal, pots elaborar una amanida de pasta refrescant, barrejant el bonítol del nord amb tomàquets cherry, fulles fresques d'alfàbrega i un toc lleuger d'oli d'oliva verge extra. Per descomptat, la sangria frizzante serà la companyia perfecta per a aquest menú, aportant frescor i un sabor afruitat molt agradable.

Aquesta promoció es presenta com una oportunitat ideal per als clients habituals de Bonpreu i Esclat, però també per a aquells consumidors que cerquen qualitat premium a preus competitius. No oblidis que l'oferta està disponible fins al 14 de juliol o fins a exhaurir existències, per la qual cosa és recomanable no esperar fins a l'últim moment per beneficiar-te d'aquests descomptes d'estiu.