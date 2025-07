10 productes de primeres marques en lot estalvi a gairebé el 50 % de descompte a Bonpreu

En un context econòmic on cada cèntim compta, els consumidors s'han convertit en autèntics experts a l'hora de buscar i capturar les millors ofertes. La planificació de la compra setmanal ha passat de ser una simple tasca domèstica a una estratègia minuciosa per optimitzar el pressupost familiar.

En aquest escenari, els supermercats juguen un paper crucial, no només com a proveïdors de productes, sinó com a aliats de l'estalvi. Les cadenes que aconsegueixen entendre aquesta necessitat i oferir solucions atractives, com els lots de productes a preus reduïts, aconsegueixen fidelitzar una clientela cada cop més exigent i informada.

La tendència dels "lots estalvi" no és nova, però ha guanyat una força inusitada els darrers anys. Aquests paquets, que agrupen una selecció d'articles de primera necessitat o de marques reconegudes, responen a una demanda clara: simplificar la compra i garantir un estalvi tangible.

BonpreuEsclat

Lluny de ser una simple tàctica de màrqueting, aquesta estratègia reflecteix un profund coneixement del comportament del consumidor actual, que valora tant la qualitat com la conveniència. En aquest sentit, Bonpreu i Esclat han sabut posicionar-se com a referents, llançant periòdicament ofertes que es converteixen en veritables fenòmens virals a les xarxes socials i fòrums d'estalvi.

Un lot amb primeres marques a un preu imbatible

Seguint la seva exitosa línia de promocions, Bonpreu i Esclat presenten un nou "lot estalvi" que promet ser el protagonista de les cistelles de la compra fins al proper 28 de juliol. Per només 8,95 euros, els clients poden adquirir un assortiment de deu productes de marques líders al mercat, el valor dels quals per separat ascendiria a 17,56 euros. Això es tradueix en un descompte de gairebé el 50%, una xifra que no passa desapercebuda per als caçadors d'ofertes més avesats.

El lot ha estat curosament dissenyat per cobrir diferents moments del consum diari, des d'un àpat ràpid i saborós fins a un aperitiu de cap de setmana. A continuació, es detalla el contingut d'aquest complet paquet:

Pasta vegetal espirals GALLO (450 g): Un clàssic del rebost mediterrani, ideal per a amanides o plats calents. El seu preu habitual és d'1,79 €.

Un clàssic del rebost mediterrani, ideal per a amanides o plats calents. El seu preu habitual és d'1,79 €. Tomàquet fregit amb oli d'oliva FERRER (350 g): Una base de qualitat per a sofregits, guisats o per acompanyar la pasta. El seu cost per separat és de 2,35 €.

Una base de qualitat per a sofregits, guisats o per acompanyar la pasta. El seu cost per separat és de 2,35 €. Olives farcides d'anxova SERPIS (150 g): L'aperitiu per excel·lència, d'una marca amb una llarga tradició conservera. El seu preu fora de la promoció és de 2,45 €.

L'aperitiu per excel·lència, d'una marca amb una llarga tradició conservera. El seu preu fora de la promoció és de 2,45 €. Tonyina clara en oli d'oliva CUCA (pack de 3 llaunes): Una font de proteïna versàtil i saludable, perfecta per a amanides, entrepans o empanades. El pack té un valor de 5,99 €.

Una font de proteïna versàtil i saludable, perfecta per a amanides, entrepans o empanades. El pack té un valor de 5,99 €. Cervesa MORITZ 7 (pack de 6 llaunes de 330 ml): Per refrescar-se amb una cervesa lager de qualitat, elaborada a Barcelona. El seu preu habitual és de 4,98 €.

BonpreuEsclat

Una oportunitat per planificar i estalviar

La combinació d'aquests productes no només destaca per l'estalvi econòmic, sinó també per la seva practicitat. Amb els ingredients del lot, es pot improvisar fàcilment un àpat complet i deliciós.

Per exemple, una amanida de pasta d'estiu: bullint les espirals Gallo i afegint-hi la tonyina Cuca esmicolada, unes quantes olives Serpis i un amaniment a base del tomàquet fregit Ferrer amb un raig d'oli d'oliva verge extra. Una recepta senzilla, ràpida i econòmica, que es pot gaudir acompanyada d'una Moritz 7 ben freda.