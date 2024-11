Colpidores paraules de Jordi Wild: Parla després de morir el seu pare

Fa dues setmanes, Jordi Wild va commoure profundament els seus seguidors en anunciar la mort del seu pare, conegut com a Papa Giorgio. El seu pare era una figura molt estimada al món d'Internet gràcies al seu carisma i proximitat, i la seva mort als 71 anys va deixar tota la comunitat de Jordi Wild en estat de xoc. Ara, el podcaster ha reaparegut a YouTube per rendir-li homenatge en un emotiu episodi de The Wild Project.

Aquest dimarts, Jordi Wild va tornar a les pantalles amb l'edició número 301 del seu popular programa. Visiblement afectat, el creador es va sincerar sobre els últims dies del seu pare i la inesperada pèrdua que ha colpejat la família. "El meu pare sempre deia: 'Jo no m'hi vull assabentar. Tant de bo me'n vagi dormint i no m'assabenti'", va relatar amb la veu trencada. Tot i això, Jordi va confessar que el seu pare va lluitar durant gairebé una setmana, cosa que li va donar esperança: "Va aguantar tant que fins i tot el metge em va dir: 'Potser hem de fer-li noves proves'. Això em va donar forces".

El youtuber va compartir com l'esperança que el seu pare superés la situació el va mantenir amb ànim. "Vaig pensar que ho aconseguiria, perquè era Papa Giorgio", va dir. Tot i això, la situació va prendre un gir inesperat: "Al final, el normal va passar. El meu pare se'n va anar sense patir, però d'una manera que ningú esperava". L'emoció va ser palpable mentre el Jordi recordava els moments finals del seu pare, destacant-ne la fortalesa i el caràcter únic.

"Era el que em feia més por"

Jordi també va confessar que el seu pare participaria en un especial de Halloween a El Racó de Giorgio. "Ens disfressaríem de Dràcula o Frankenstein, seria molt divertit. El meu pare era un xou i sempre ho va ser", va recordar amb una barreja de tristesa i admiració. Per a Jordi, aquesta pèrdua no només ha estat un cop personal, sinó també un moment de reflexió sobre l'amor i el suport familiar.

En la seva reaparició, Jordi no va poder evitar esfondrar-se en parlar del seu temor més gran: "El que més por em feia al món era que als meus pares els passés alguna cosa. I ara li ha passat al meu pare". També va dedicar paraules a la seva mare, que ara enfronta la vida sense el seu company de tota la vida: "Vull estar molt amb ella. La meva mare només ha tingut el meu pare a la seva vida i portaven molts anys junts. No té ningú més que a mi".

El podcaster també va agrair l'immens suport que la seva comunitat li ha brindat en aquest difícil moment. "Heu fet alguna cosa molt bonica, manant-li moltes abraçades i petons. El meu pare us estimava molt, als internautes", va dir emocionat. Les paraules de Jordi van deixar clar quant valorava l'afecte que la seva audiència va mostrar cap a Papa Giorgio, que es va guanyar l'afecte de tothom amb la seva autenticitat i la seva bondat.

Papa Giorgio havia estat un pilar important a la vida de Jordi Wild i a la seva carrera com a creador de contingut. Les seves aparicions a El Racó de Giorgio i The Wild Project sempre van estar marcades per la seva simpatia i calidesa, convertint-lo en una figura icònica per als seguidors de Jordi. El seu llegat romandrà als cors dels que el van conèixer a través de les pantalles.