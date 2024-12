El vers de Nadal de Maria Nicolau

per Pol Nadal

Maria Nicolau s’ha convertit en una de les figures més estimades i autèntiques de la gastronomia catalana. Actualment, col·labora en programes de TV3, on comparteix la seva passió per la cuina amb un estil proper i humorístic que connecta amb l’audiència. Però darrere del seu carisma i èxit, s’amaga una història de lluita i superació que ha marcat profundament la seva trajectòria.

Va néixer a Vilanova i la Geltrú i des de ben jove una connexió especial amb la gastronomia. La seva carrera va començar en petits restaurants de Catalunya, on va aprendre les bases de la cuina tradicional. A poc a poc, el seu talent i determinació la van portar a treballar en establiments reconeguts dins i fora del país. Al llarg de la seva trajectòria, ha passat per cuines exigents que li han permès perfeccionar la seva tècnica i estil culinari.

| @Som3Cat

La seva cuina sempre ha anat enfocada a explotar els productes locals i tradicionals. Aquest compromís, juntament amb la seva proximitat personal, l'ha convertit en una persona molt estimada dins i fora de les cuines.

Una història de superació personal

La vida de Maria Nicolau no ha estat sempre fàcil. En un moment crític de la seva carrera, es va trobar sense feina i a punt de la ruïna econòmica, enfrontant-se a deutes i responsabilitats familiars. Aquesta situació límit, lluny de fer-la desistir, es va convertir en el motor per reinventar-se. La seva passió per la cuina la va fer tirar endavant.

Ara, combina la cuina, les xarxes socials i la literatura. En aquest sentit, Nicolau ha publicat diferents llibres de receptes amb un toc d'humor molt especial.

| 3Cat, Timolina, XCatalunya

Vers de Nadal a TV3

Aquest humor i aquesta manera de comunicar tan espontània l'ha ajudat a guanyar-se un lloc a TV3. Uns dies abans de Nadal, va regalar als col·laboradors del Tot es Mou i també els espectadors de casa, un Vers de Nadal. Al vídeo es pot sentir com la presentadora Helena Garcia Melero està encantada. Com tots els altres.

A sobre d'un petit tamboret, com mana la tradició, Maria Nicolau va recitar un Vers de Nadal preciós. Amb els ingredients tradicionals que ha de tenir un Vers de Nadal, parlant de pastors i de la màgia d'aquesta nit. Però també amb un toc modern i alegre. Com és ella.