Marc Vidal exposa a l'Estat en només 4 punts: 'Ha tingut un...'

Dues setmanes després que passés un dels pitjors desastres ecològics de la història del País Valencià i de l'Estat espanyol, continuen augmentant les preguntes al voltant de la gestió anterior i posterior a la catàstrofe. Els supervivents, familiars i morts i tot el poble es pregunten què ha fallat i quines mesures s'haurien pogut prendre per evitar que la xifra de morts fos tan elevada.

Lògicament no es pot lluitar contra la força de la natura i algunes conseqüències eren inevitables, però també és cert que, segons la informació que tenim, el Govern del País Valencià hauria comès diverses negligències. Per començar, el president Carlos Mazón va estar dinant amb la periodista Maribel Vilaplana fins a les sis de la tarda. En segon lloc, les alarmes de Protecció Civil van sonar tard, quan molts dels afectats ja estaven atrapats. I, en tercer lloc, la consellera d'Interior, Salomé Pradas, va reconèixer que no tenia ni idea d'això de les alarmes.

Davant de tants caos, diferents comunicadors han analitzat la situació i han posat sobre la taula els principals problemes. L'economista Marc Vidal ha publicat un tweet que s'ha fet viral a les xarxes socials en què fa el diagnòstic del que ha passat. Segons Vidal, hi ha hagut quatre problemes insalvables que han provocat el desastre.

Mal funcionament de l'estat de les autonomies

Vidal considera que aquest sistema ha col·lapsat i suggereix que no ha estat efectiu en aquest context. Hi ha hagut deficiències a l'hora de coordinar recursos i prendre decisions en situacions d'emergència. La duplicitat de recursos i el fet d'existir dos administradors amb color polític diferent ha complicat la situació. Considera que l'Estat ha "tingut una fallada multiorgànica".

Manca de lideratge dels administradors

Aquí fa referència a l'absència d'una direcció clara i decisiva per part dels responsables polítics. Segons Vidal, el lideratge en moments crítics com aquest és essencial per guiar la resposta i donar suport als ciutadans afectats.

Desconnexió entre polítics i la realitat

Vidal apunta que els líders i administradors semblen estar allunyats de les veritables necessitats i circumstàncies de la població afectada, actuant amb lentitud o sense entendre la magnitud del problema. Ells estan còmodes als seus despatxos i desconeixen la realitat econòmica i social del poble. En aquest sentit, molts dels afectats eren treballadors que tornaven de zones industrials.

Manca d'experiència en la matèria

Finalment, Vidal considera que els encarregats de manejar aquesta crisi no tenen la preparació ni el coneixement necessari per fer front a aquest tipus de situacions d'emergència amb eficàcia. Ho demostren les declaracions de la consellera Salomé Prada, que va reconèixer que no coneixia el sistema d'alarmes. També la petició inicial de Carlos Mazón, només de demanar 5000 efectius de l'Exèrcit. I aquests són només dos exemples molt concrets. Hi ha més coses.