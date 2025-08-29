'TardeAR' confirma els rumors sobre la relació d'Anna Kournikova i Enrique Iglesias

Durant dies, els rumors sobre Anna Kournikova i Enrique Iglesias han corregut com la pólvora a les xarxes i als mitjans. Ningú sabia si era cert, però la parella semblava amagar alguna cosa que estava a punt de sortir a la llum
La discreció que tots dos han mantingut durant més de dues dècades feia pensar que, potser, es tractava d'una especulació més. Tanmateix, l'exclusiva de TardeAR ha donat un gir inesperat a la història. Quin secret de la parella acaba de sortir a la llum?
TardeAR confirma el que tothom sospitava sobre Anna Kournikova i Enrique Iglesias
Enrique Iglesias i Anna Kournikova formen una de les parelles més estables del món de l'espectacle. Junts des de l'any 2001, sempre han evitat el focus mediàtic en la seva vida personal. La seva estratègia de silenci ha generat un halo de misteri que ha acompanyat cada etapa de la seva relació
De fet, l'arribada dels seus bessons el 2017 va ser un exemple clar de la seva capacitat per mantenir la seva intimitat intacta. Ningú no en va saber res fins després del seu naixement, cosa que demostra el ferri control que exerceixen sobre la seva vida privada. En aquesta ocasió, semblava que la història es tornaria a repetir, però la realitat ha estat diferent
El programa TardeAR ha estat l'encarregat de confirmar el que fins fa poc era només un rumor. En les seves imatges exclusives es pot veure Anna Kournikova embarassada del seu quart fill amb Enrique Iglesias, una notícia que ha deixat en xoc els seguidors de la parella
Les fotografies, captades a Miami mentre l'extenista portava els seus fills a l'escola, mostren clarament una panxeta incipient. Segons la informació emesa per l'espai de Telecinco, Anna estaria a l'equador de l'embaràs i el nadó naixeria a finals d'any
Es tracta d'un esdeveniment inesperat perquè la parella sempre ha gestionat els seus embarassos en absolut secret. Ara, amb l'exposició d'aquestes imatges, es trenca una tradició d'hermetisme que mantenien des de fa més de dues dècades
La discreció d'Anna Kournikova i la vida familiar a Miami
El més sorprenent d'aquesta revelació és que hagi estat possible captar les imatges. Fins ara, els embarassos d'Anna havien estat marcats pel secretisme, cosa que havia augmentat l'aura de misteri al voltant de la família
Les xarxes no han trigat a reaccionar, i els seguidors d'Enrique Iglesias s'han mostrat emocionats per la notícia. Molts recorden com l'artista sempre ha dit que la paternitat és una de les seves grans alegries
El lloc on es desenvolupen aquestes imatges tampoc no és casual. La família resideix a Indian Creek, una illa privada a Miami coneguda com "el búnquer dels milionaris". Allà, Anna afronta amb calma aquesta nova etapa mentre Enrique Iglesias continua amb la seva gira internacional
La distància entre tots dos no ha passat desapercebuda. L'absència del cantant les darreres setmanes va despertar sospites, però ara s'entén com a part dels seus compromisos professionals. L'extenista, per la seva banda, ha seguit amb la seva rutina diària al costat dels seus tres fills
No és la primera vegada que Anna apareix com una mare bolcada en la seva faceta més personal. El seu allunyament de les pistes de tennis va ser definitiu, i des de llavors s'ha centrat a criar Lucy, Nicolás i la petita Mary. Ara, aquesta dedicació s'ampliarà amb l'arribada d'un nou membre
L'embaràs d'Anna Kournikova confirmat per TardeAR marca un nou capítol en la relació amb Enrique Iglesias, que continua consolidant-se després de 24 anys. La parella, sempre discreta, ha vist com la seva intimitat quedava exposada en una exclusiva inesperada. Amb l'arribada del seu quart fill, el clan Preysler-Iglesias torna a créixer, en el que sembla que serà el seu darrer fill