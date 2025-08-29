'TardeAR' confirma los rumores de la relación de Anna Kournikova y Enrique Iglesias

Durante días, los rumores sobre Anna Kournikova y Enrique Iglesias han corrido como la pólvora en las redes y los medios. Nadie sabía si era cierto, pero la pareja parecía esconder algo que estaba a punto de salir a la luz.

La discreción que ambos han mantenido durante más de dos décadas hacía pensar que, quizá, se trataba de una especulación más. Sin embargo, la exclusiva de TardeAR ha dado un giro inesperado a la historia. ¿Qué secreto de la pareja acaba de salir a la luz?

| Europa Press, Instagram, esp.xcatalunya.cat, @annakournikova

TardeAR confirma lo que todos sospechaban sobre Anna Kournikova y Enrique Iglesias

Enrique Iglesias y Anna Kournikova forman una de las parejas más estables del mundo del espectáculo. Juntos desde el año 2001, siempre han evitado el foco mediático en su vida personal. Su estrategia de silencio ha generado un halo de misterio que ha acompañado cada etapa de su relación.

De hecho, la llegada de sus mellizos en 2017 fue un ejemplo claro de su capacidad para mantener su intimidad intacta. Nadie supo nada hasta después de su nacimiento, lo que demuestra el férreo control que ejercen sobre su vida privada. En esta ocasión, parecía que la historia iba a repetirse, pero la realidad ha sido distinta.

El programa TardeAR ha sido el encargado de confirmar lo que hasta hace poco era solo un rumor. En sus imágenes exclusivas se puede ver a Anna Kournikova embarazada de su cuarto hijo con Enrique Iglesias, una noticia que ha dejado en shock a los seguidores de la pareja.

| Telecinco

Las fotografías, captadas en Miami mientras la extenista llevaba a sus hijos al colegio, muestran claramente una tripita incipiente. Según la información emitida por el espacio de Telecinco, Anna estaría en el ecuador del embarazo y el bebé nacería a finales de año.

Se trata de un acontecimiento inesperado porque la pareja siempre ha gestionado sus embarazos en absoluto secreto. Ahora, con la exposición de estas imágenes, se rompe una tradición de hermetismo que mantenían desde hace más de dos décadas.

La discreción de Anna Kournikova y la vida familiar en Miami

Lo más sorprendente de esta revelación es que haya sido posible captar las imágenes. Hasta ahora, los embarazos de Anna habían estado marcados por el secretismo, lo que había aumentado el aura de misterio en torno a la familia.

Las redes no han tardado en reaccionar, y los seguidores de Enrique Iglesias se han mostrado emocionados por la noticia. Muchos recuerdan cómo el artista siempre ha dicho que la paternidad es una de sus mayores alegrías.

El lugar donde se desarrollan estas imágenes tampoco es casual. La familia reside en Indian Creek, una isla privada en Miami conocida como "el búnker de los millonarios". Allí, Anna afronta con calma esta nueva etapa mientras Enrique Iglesias continúa con su gira internacional.

| Instagram, @annakournikova

La distancia entre ambos no ha pasado desapercibida. La ausencia del cantante en las últimas semanas despertó sospechas, pero ahora se entiende como parte de sus compromisos profesionales. La extenista, por su parte, ha seguido con su rutina diaria junto a sus tres hijos.

No es la primera vez que Anna aparece como una madre volcada en su faceta más personal. Su alejamiento de las canchas de tenis fue definitivo, y desde entonces se ha centrado en criar a Lucy, Nicolás y la pequeña Mary. Ahora, esa dedicación se ampliará con la llegada de un nuevo miembro.

El embarazo de Anna Kournikova confirmado por TardeAR marca un nuevo capítulo en la relación con Enrique Iglesias, que sigue consolidándose tras 24 años. La pareja, siempre discreta, ha visto cómo su intimidad quedaba expuesta en una exclusiva inesperada. Con la llegada de su cuarto hijo, el clan Preysler-Iglesias vuelve a crecer, en lo que parece que será su último hijo.