Susanna Griso: El seu nou xicot després de separar-se del seu marit indepe

per Pol Nadal

Susanna Grisoo, reconeguda presentadora d''Espejo Público', ha trobat novament l'amor després de la seva recent separació d'Íñigo Afán de Ribera. En aquesta ocasió, el seu cor batega per un destacat executiu de l'àmbit dels mitjans de comunicació.​

Què ha passat?

La notícia va sortir a la llum quan la revista ¡Hola! va publicar imatges de la parella compartint moments íntims als carrers de Madrid. Aquestes fotografies mostraven Griso i la seva nova parella en actituds afectuoses, confirmant així la seva relació. Tots dos es coneixen des de 2007, presentats pel difunt periodista David Gistau, i han mantingut una amistat que ha evolucionat cap a l'amor.​

| Atresmedia, XCatalunya

El nou amor de Susanna Grisoo és Luis Enríquez Nistal, de 53 anys, llicenciat en Econòmiques i Empresarials per ICADE. Ha exercit càrrecs de rellevància en el sector mediàtic, destacant la seva posició com a conseller delegat de Vocento fins a l'abril de 2024. Actualment, exerceix com a assessor a El Confidencial i ha fundat la consultora Schwartz & Meyer, especialitzada en estratègies empresarials i gestió del talent.​

Per la seva banda, Susanna Grisoo, també de 53 anys, ha estat una figura prominent a la televisió espanyola des de 1998. Després del seu divorci el 2020 de Carles Torras, amb qui va compartir 23 anys de matrimoni i tres fills, Griso va mantenir una relació de dos anys amb Íñigo Afán de Ribera, empresari sevillà. La ruptura amb Afán de Ribera es va fer pública l'11 de febrer de 2025, i poc després, la presentadora va confirmar el seu nou romanç amb Enríquez Nistal.​

Declaracions oficials i reaccions

Després de la publicació de les imatges, Susanna Grisoo va abordar el tema al seu programa, 'Espejo Público'. Amb naturalitat, va comentar: "Una vegada em va dir una amiga que com més normalitat millor perquè abans s'acaba". Aquesta declaració reflecteix la seva intenció de portar la seva vida personal amb discreció i sense dramatismes.​

La parella va fer la seva primera aparició pública a la fira d'art ARCOmadrid. Durant l'esdeveniment, Griso va expressar la seva felicitat: "Bé, bé, no em puc queixar", va respondre somrient als mitjans presents. Aquesta aparició conjunta va confirmar oficialment la seva relació i va mostrar la complicitat que existeix entre tots dos.​

Luis Enríquez Nistal també ha estat vist en esdeveniments d'alt perfil, com la inauguració d'ARCO, on va ser fotografiat al costat del rei Felip VI. Aquesta trobada subratlla la rellevància d'Enríquez Nistal en cercles influents i la seva connexió amb figures destacades de la societat espanyola.​

| Casa Real

La relació entre Griso i Enríquez Nistal ha estat ben rebuda pel seu entorn proper. Tots dos comparteixen experiències similars: matrimonis llargs que van acabar en divorci i la paternitat de famílies nombroses. Aquestes vivències comunes han enfortit el seu vincle i els han permès donar-se suport mútuament en aquesta nova etapa de les seves vides.​