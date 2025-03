El germà de Lamine Yamal entendreix les xarxes jugant amb la mascota del Barça

per Pol Nadal

No és un bebè, però gairebé. Té dos anys i es diu Keyne. És el germà d'un dels millors jugadors del món, el jugador del FC Barcelona, Lamine Yamal. Ell té 17 anys, així que es porten 15. Una diferència no suficient per exercir de pare, però sí de germà gran. Segur que el blaugrana ho gaudeix, igual que ho gaudim tots nosaltres.

A les xarxes socials s'han fet virals unes imatges en què apareix el petit Keyne jugant amb la mascota del FC Barcelona. A les imatges també es pot veure la seva mare, que fa poc va celebrar el seu 35è aniversari en família.

Lamine Yamal, una carrera esportiva que acaba de començar

Lamine Yamal Nasraoui Ebana va néixer el 13 de juliol de 2007 a Esplugues de Llobregat, Barcelona. El seu pare, Mounir Nasraoui, és originari de Larache, Marroc, i la seva mare, Sheila Ebana, prové de Bata, Guinea Equatorial. Després de la separació dels seus pares quan Lamine tenia tres anys, la seva mare es va traslladar a Granollers, on ell va començar a jugar a futbol al club local La Torreta als quatre anys.

| FCB

Més tard va alternar el seu temps entre Granollers i Mataró, on el seu pare residia al barri de Rocafonda, una zona descrita com "oblidada, aïllada i estigmatitzada". En honor al seu barri, Lamine celebra els seus gols fent un gest que representa el número 304, les últimes xifres del codi postal 08304 de Rocafonda.

Als sis anys, va ser descobert pel FC Barcelona i es va unir a La Masia el 2014, traslladant-se a Barcelona per viure i entrenar a l'acadèmia del club.

Pel que fa a la seva carrera esportiva, Lamine Yamal va debutar amb el primer equip del FC Barcelona el 29 d'abril de 2023, en un partit de La Lliga contra el Real Betis, convertint-se en el jugador més jove a debutar en la història del club a la lliga, amb 15 anys i 290 dies. Durant la temporada 2023-2024, es va consolidar com una peça clau en l'equip, destacant per la seva habilitat i maduresa al camp. Al març de 2025, el seu agent, Jorge Mendes, va anunciar que Lamine renovaria el seu contracte amb el Barcelona més enllà de 2026, reafirmant el seu compromís amb el club.

| XCatalunya, Canva

El seu talent ha estat reconegut amb diversos premis individuals, incloent el Trofeu Kopa el 2024, atorgat al millor futbolista jove del món, i el premi Golden Boy el mateix any. A més, ha estat comparat amb Lionel Messi pel seu estil de joc i el seu impacte en l'equip a una edat tan primerenca.

A nivell internacional, Lamine Yamal va debutar amb la selecció espanyola el 8 de setembre de 2023, convertint-se en el jugador més jove a debutar i anotar un gol amb la selecció del seu país, amb 16 anys i 57 dies.