Surrealista ataque de Alba Carrillo contra David Broncano

En una reciente entrevista en el pódcast Tómatelo menos en serio, la modelo y presentadora Alba Carrillo sorprendió al público. Al revelar detalles inéditos sobre su etapa universitaria junto al conocido presentador David Broncano. Ambos coincidieron mientras cursaban la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Complutense de Madrid, una época que Carrillo recordó con anécdotas que no han dejado indiferente a nadie.

Descripciones pintorescas y comentarios punzantes

Durante la conversación, Alba describió a Broncano como "muy friki". Rememorando su característico "jersey naranja" y su tendencia a invitar a bebidas a sus compañeros, lo que en el argot juvenil se denomina como "pagafantas".

Estas declaraciones, cargadas de humor y cierta ironía, han generado un aluvión de comentarios en redes sociales. Donde los seguidores de ambos personajes han debatido sobre la veracidad y el tono de las afirmaciones.

Además, Carrillo no dudó en destacar una diferencia académica entre ambos: mientras ella completó sus estudios universitarios, Broncano no lo hizo. "Él no terminó la carrera y yo sí, para que veáis cómo se valora en este país a la gente que estudia", subrayó la modelo. Poniendo de manifiesto las distintas trayectorias profesionales que ambos han seguido desde entonces.

| RTVE

Reacciones en el mundo del espectáculo

Las declaraciones de Alba Carrillo han resonado en diversos medios de comunicación y plataformas digitales. Mientras algunos usuarios consideran sus palabras como una simple anécdota divertida, otros las interpretan como una crítica velada al éxito de Broncano. Quien actualmente conduce el programa La Revuelta en horario de máxima audiencia.

Por su parte, David Broncano no ha emitido comentarios oficiales al respecto. Sin embargo, en anteriores ocasiones, el presentador ha mencionado su paso por la universidad y su encuentro con Carrillo, siempre en tono jocoso y sin entrar en detalles. Esta actitud reservada ha sido constante en su carrera, prefiriendo mantener su vida personal al margen de los focos mediáticos.

Un momento profesional desafiante para Carrillo

Estas revelaciones llegan en un momento particularmente delicado para Alba Carrillo. Recientemente, la modelo ha enfrentado reveses en su carrera televisiva. Uno de los más destacados es la cancelación del programa Pase sin llamar.

Un magacín de entrevistas que iba a ser emitido en La1 de Televisión Española y que Carrillo copresentaría junto a Inés Hernand y Mariona Casas. A pesar de que el programa fue grabado entre octubre y diciembre de 2024, la dirección de la cadena decidió no emitirlo. Dejando a Carrillo y al resto del equipo en una situación de incertidumbre profesional.

Este contratiempo se suma también a otros desafíos que Alba ha enfrentado en su trayectoria, incluyendo cambios de cadena y proyectos que no han prosperado como se esperaba. No obstante, la modelo ha demostrado en múltiples ocasiones su capacidad de resiliencia y adaptación en el competitivo mundo de la televisión.