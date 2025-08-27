Roberto Leal, molt emocionat, admet una cosa de Rosa a 'Pasapalabra': 'Ha costat...'

Roberto Leal no ha pogut contenir l'emoció en la darrera entrega de Pasapalabra. El presentador va viure en directe un instant únic al costat de Rosa, la concursant que s'ha convertit en una de les grans protagonistes del concurs. L'ambient del plató va canviar completament i la tensió acumulada durant setmanes es va transformar en una barreja de sorpresa i alegria.
"Han calgut 191 programes!", confessava Roberto amb un somriure, visiblement orgullós del que havia passat amb Rosa. El moment va ser tan inesperat que fins i tot el públic va esclatar en aplaudiments. Què va ser el que va fer que tothom s'aixequés de la cadira?
Roberto Leal confessa amb emoció el que ha aconseguit al costat de Rosa
Per entendre el que ha passat amb Rosa, cal remuntar-se al seu llarg recorregut a Pasapalabra. La seva constància i naturalitat l'han convertida en una de les concursants més estimades per l'audiència. Amb cada programa, Rosa sumava petits èxits, però també deixava a l'aire moments pendents que molts espectadors esperaven.
Al seu àlbum dels millors records quedaven dues pàgines per escriure: aconseguir el seu primer 24 al Rosco i atrevir-se a ballar al plató. Mentre el gran pot segueix resistint-se, la segona d'aquestes escenes va arribar abans del que s'esperava. Tot va passar durant una de les proves més divertides del programa, La Pista, que en més d'una ocasió ha donat peu a instants memorables.
L'escena es va produir quan Rosa va encertar la cançó Dale, Don Dale, de Don Omar. El ritme del tema va fer que el plató esclatés d'energia i que la dinàmica habitual de la prova canviés completament. Va ser llavors quan Roberto Leal va demanar a Candela Cruz que convidés Rosa a ballar.
Una proposta que molts pensaven que tornaria a quedar sense resposta. Tanmateix, la concursant va sorprendre tothom aixecant-se de la seva cadira. Davant la insistència, Rosa es va animar a fer uns passos de ball i, per sorpresa de tothom, fins i tot es va atrevir amb un espontani twerking.
Roberto, visiblement emocionat, va celebrar l'escena amb un rotund: "Bé!", mentre feia gestos efusius. El somriure del presentador i el seu comentari resumeixen com va ser d'especial l'instant: "Han calgut 191 programes!".
La frase, repetida entre rialles i aplaudiments, reflecteix com havia estat de difícil convèncer Rosa de deixar-se portar al plató. El seu caràcter reservat l'havia mantinguda al marge d'aquestes situacions, però el magnetisme del moment i el suport dels seus companys van fer que finalment fes el pas.
El valor emocional d'un gest que va més enllà del concurs
Més enllà de l'anecdòtic, el ball de Rosa reflecteix un procés d'evolució personal dins del programa. Pasapalabra no és només una competició de preguntes i respostes, sinó que també és un escenari on els participants conviuen, es reten i es descobreixen a si mateixos.
La concursant, que habitualment es mostra tímida i centrada en la competició, va marxar del plató aquell dia amb un somriure diferent. Era el somriure d'algú que ha trencat una barrera personal i s'ha permès gaudir de l'experiència sense reserves.
El fet que Roberto Leal insistís durant tants programes a veure Rosa ballar demostra la connexió especial que existeix entre concursant i presentador. No era una simple broma habitual a Pasapalabra, sinó un desig que la concursant es deslliurés de la pressió i mostrés una faceta diferent de si mateixa.