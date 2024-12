Rocco Steinhäuser dona les claus del problema de Xavier Grasset amb La Selva a TV3

Rocco Steinhäuser és un reconegut analista de mitjans de comunicació a Catalunya. Amb una trajectòria consolidada, és una figura essencial en la interpretació del panorama televisiu. Actualment, destaca pel seu treball a Versió RAC1, programa líder de les tardes a Catalunya amb més de 319.000 oients, segons dades recents.

La seva experiència el converteix en un referent per analitzar audiències i estratègies de televisió. Al seu compte de X (Twitter), Rocco sol compartir anàlisis detallats sobre el rendiment de programes televisius.

Entre ells, ha abordat la situació de La Selva a TV3, un nou espai dirigit per Xavier Grasset que no acaba d'enlairar-se en segments demogràfics. L'analista ofereix dades concretes i planteja reptes per millorar el posicionament del programa.

Un públic fidel però limitat

Des de la seva estrena el 12 de setembre, La Selva ha aconseguit una mitjana del 10% de quota de pantalla. Aquesta dada equival a uns 105.000 espectadors diaris. Encara que és una millora respecte al desaparegut Planta Baixa, que rondava el 8,4 % de quota per aquestes dates, el perfil de la seva audiència planteja desafiaments.

| TV3

Segons Steinhäuser, el programa lidera principalment entre majors de 64 anys, amb un 12,7% de quota. No obstant això, el seu target comercial arriba només al 10,3%, una dada que dificulta la captació d'anunciants.

L'audiència femenina també supera la masculina, amb un 11,7% enfront del 7,7%. Encara que això pot semblar positiu, altres programes de la tarda han aconseguit conquerir un públic més ampli i variat. Rocco apunta que, per millorar la rendibilitat publicitària, La Selva hauria d'atreure espectadors entre 25 i 64 anys, un segment més cotitzat per als anunciants.

Comparativa amb altres programes de tarda

L'anàlisi de Rocco Steinhäuser destaca que la competència directa de La Selva aconsegueix millors resultats en targets comercials. Per exemple, Más Vale Tarde de La Sexta té un sòlid rendiment entre espectadors de 45 a 64 anys. Encara que no lidera en audiència general, el seu públic objectiu té més atractiu comercial.

Per a La Selva, el repte és evident: diversificar la seva audiència i atreure un públic més jove i econòmicament actiu. Segons Steinhäuser, aquest canvi requerirà un replantejament de continguts i estratègies de promoció per captar interès en franges demogràfiques clau.

El futur de La Selva a TV3

Les dades reflecteixen que La Selva té potencial per consolidar-se com un referent a la tarda de TV3. No obstant això, la seva dependència d'un públic major representa un obstacle a llarg termini. La clau serà equilibrar el contingut per mantenir la seva base fidel d'espectadors mentre s'expandeix cap a altres segments.

L'anàlisi de Rocco Steinhäuser subratlla la importància de la innovació en el panorama televisiu actual. Per a Xavier Grasset, els pròxims mesos seran crucials. Ajustar l'estratègia de La Selva podria marcar la diferència entre convertir-se en un èxit sostenible o continuar lluitant per rellevància en un mercat competitiu.