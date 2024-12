Pilar Eyre explica la veritat sobre el rumor d'una presumpta filla secreta de Felip VI

La reialesa espanyola ha estat, durant anys, objecte de nombroses especulacions i comentaris públics. Algunes històries han captat més atenció que altres, generant debats i curiositat. Recentment, Pilar Eyre ha decidit aclarir certs aspectes d'un d'aquests temes que ha donat molt de què parlar.

Els rumors al voltant de la reialesa espanyola han estat constants al llarg dels anys. Un dels més comentats és el d'una suposada filla secreta del rei Felip VI amb Isabel Sartorius. Aquest tema, que ha generat gran interès públic, ha estat abordat recentment per Pilar Eyre, qui ha desmentit algunes de les especulacions més persistents.

La relació entre Felip VI i Isabel Sartorius

A finals dels anys 80, Felip VI, aleshores príncep, va mantenir una relació amb Isabel Sartorius. La parella va ser vista en públic en diverses ocasions, la qual cosa va despertar una gran atenció mediàtica. Isabel, coneguda pel seu carisma i educació, era considerada per molts com una possible futura reina. No obstant això, la seva relació va enfrontar obstacles des del principi.

| Youtube: al aire de Pilar Eyre

L'entorn del rei Joan Carles I, segons Pilar Eyre, no veia amb bons ulls aquesta relació. Algunes veus properes a la Corona van iniciar rumors que buscaven desacreditar Isabel. Entre ells, va sorgir l'especulació sobre un possible embaràs durant el seu festeig amb Felip.

Els rumors sobre una filla secreta

El 1997, Isabel Sartorius va tenir la seva filla Mencía, fruit de la seva relació amb Javier Soto. Tot i que Isabel va confirmar la paternitat, algunes persones van continuar especulant sobre un possible vincle amb Felip VI. Les teories van sorgir a causa de la proximitat temporal entre la seva relació amb el príncep i el naixement de la nena.

Algunes opinions van arribar a assenyalar un suposat semblant físic entre Mencía i Felip VI. Aquestes afirmacions, però, no es van sustentar en proves concretes i han estat refutades amb el temps.

| TV3, Casa Real

Pilar Eyre desmenteix les especulacions

Pilar Eyre ha estat clara a l'hora de desmentir els rumors. Segons la periodista, no hi ha indicis que recolzin la teoria d'una filla secreta. Fotografies actuals de Mencía mostren un clar semblant amb el seu pare, Javier Soto, la qual cosa desmunta les especulacions sobre Felip.

A més, Isabel Sartorius mai no ha afirmat que la seva filla tingui cap vincle amb el monarca. Això confirma que els rumors van ser, en gran part, una estratègia per desestabilitzar la seva relació en aquell moment.

Impacte en la imatge dels implicats

Aquests rumors van marcar la relació de Felip i Isabel, afegint pressió a una situació ja complicada. Per a Felip VI, aquest episodi és només un dels molts que han envoltat la seva vida personal abans del seu matrimoni amb Letícia.

La història reflecteix com els rumors poden influir en la percepció pública dels monarques i els seus afins, fins i tot sense proves que els recolzin.