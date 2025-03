Risto Mejide fa les delícies de l'espanyolisme amb unes paraules sobre el català

En el sempre dinàmic panorama televisiu, Risto Mejide ha tornat a situar-se al centre de la controvèrsia. El presentador català, conegut pel seu estil directe i sense filtres, ha generat un intens debat arran de les seves recents declaracions sobre l'ús del català en l'atenció al públic. Aquestes paraules no només han ressonat a les xarxes socials, sinó que també han fet aparèixer de nou discussions sobre la identitat lingüística i cultural a Catalunya.

| Instagram

Què ha passat?

Durant una entrevista al seu programa "Todo es mentira", Risto Mejide va abordar el tema de l'atenció en català en establiments de Barcelona. El presentador va expressar: "Durant anys he hagut d'escoltar aquí a Madrid que quan vas a Barcelona t'exigeixen que els parlis en català. És fals que això sigui generalitzat, encara que sempre hi ha gilipolles i gent intolerant que exigeix el català". Aquestes declaracions han estat interpretades per molts com una crítica cap a aquells que defensen l'ús del català en l'atenció al públic.

No és la primera vegada que Mejide es pronuncia sobre temes relacionats amb la llengua i la identitat catalana. En el passat, ha manifestat opinions que han generat polèmica, com quan va afirmar que "això dels idiomes ho porto fatal", en referir-se al català i al valencià com idiomes diferents.

Declaracions oficials i reaccions

Les paraules de Mejide han provocat una onada de reaccions en diversos sectors. Des de col·lectius en defensa de la llengua catalana fins a figures polítiques han manifestat el seu desacord amb les declaracions del presentador. Alguns usuaris a les xarxes socials han criticat la seva postura, argumentant que el dret a ser atès en català és fonamental en una societat bilingüe com la catalana.

D'altra banda, hi ha qui defensa la llibertat d'elecció lingüística i considera que les paraules de Mejide reflecteixen una realitat en què algunes persones poden sentir-se pressionades a utilitzar una llengua específica.

| ACN

Aquest episodi se suma a altres moments en què Mejide ha estat protagonista de debats públics. Per exemple, en una ocasió anterior, el presentador es va enfrontar a l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, per un tuit considerat racista. En aquella entrevista, Mejide va qüestionar les afirmacions del polític i el va instar a disculpar-se pels seus comentaris.

La controvèrsia al voltant de les declaracions de Risto Mejide sobre l'ús del català en l'atenció al públic posa de manifest les tensions existents a Catalunya respecte a la llengua i la identitat cultural. Mentre alguns defensen el dret a utilitzar el català en tots els àmbits, altres aposten per una major flexibilitat lingüística. Aquest debat, lluny de resoldre's, sembla destinat a continuar en el futur pròxim.

Serà aquest l'inici d'una reflexió més profunda sobre la convivència lingüística a Catalunya, o simplement un altre episodi en la llarga llista de polèmiques mediàtiques?