Ricard Ustrell pren una decisió i Col·lapse podria desaparèixer per sempre de TV3

Des de la seva estrena, Col·lapse es va convertir en un dels programes més singulars de la televisió pública catalana. Amb entrevistes profundes, to distès i una acurada realització, va saber omplir el buit de les nits de dissabte amb una oferta diferent, cultural i reflexiva. L'espai, produït per La Manchester, va consolidar un estil propi en el qual convivien artistes, pensadors, científics i humoristes.

El seu presentador, amb una veu reconeixible i una presència cada cop més consolidada en el panorama audiovisual català, va aconseguir captar un públic fidel que buscava alguna cosa més que pur entreteniment.

Tot i que les audiències no sempre van acompanyar de manera massiva, Col·lapse va ser un d'aquells programes que generaven conversa i prestigi per a la cadena.

| TV3, RAC1, jemastock

Dubtes a TV3: continuïtat o canvi radical?

Ara, TV3 afronta una disjuntiva complexa: mantenir el programa amb un nou presentador o tancar etapa i innovar amb un altre format. Les fonts internes consultades per diversos mitjans confirmen que es barregen ambdues possibilitats, i que res està decidit.

Algunes veus defensen mantenir l'esperit de Col·lapse apostant per algú del mateix equip que ja conegui el format des de dins. Altres, però, creuen que la sortida de la seva cara més reconeixible és motiu suficient per tancar una etapa i apostar per una nova narrativa.

La direcció de La Manchester, productora de l'espai, també tindrà molt a dir. Francesc Cano, el seu director, ja treballa amb la cadena per explorar opcions viables que mantinguin la franja viva sense perdre identitat.

| TV3, Khosro, XCatalunya

Rumors sobre el seu possible relleu

Un dels noms que ha començat a sonar amb força com a substituta és Ana Boadas, actual subdirectora del programa i cara coneguda de la televisió catalana. Boadas ha conduït espais com Això no és un trio, Mapes mentals i ha col·laborat en nombrosos magazines. El seu estil serè, l'experiència en plató i el fet de conèixer el funcionament intern del programa la col·loquen com a candidata natural.

No obstant això, des de la direcció de TV3 s'insisteix que encara no hi ha cap decisió presa, ni sobre la continuïtat del format ni sobre qui prendria les regnes. En tot cas, si el programa sobreviu, serà amb una renovació de fons, tant en estil com en enfocament.

Un precedent que encara ressona

El que va passar amb Preguntes Freqüents (FAQS) el 2017 encara pesa. Llavors, el mateix presentador que ara abandona Col·lapse va decidir marxar quan el programa estava en el seu millor moment. La cadena va reaccionar ràpidament i va apostar per Laura Rosel, després de descartar la proposta inicial de la productora (Maiol Roger). El relleu va ser complex, i encara que el programa va continuar, mai va tornar a ser el mateix.

Ara es busca evitar aquest tipus d'improvisacions. La transició, si es dona, serà mesurada. Es tracta de preservar una franja que TV3 considera clau en la seva proposta de valor com a televisió pública.

I ara sí, el que es venia dient...

Després de setmanes d'especulació, ha arribat la confirmació que molts esperaven i altres temien: Ricard Ustrell ha comunicat a TV3 que abandona ‘Col·lapse’ un cop finalitzi la temporada. La seva decisió respon a la necessitat de centrar-se en El matí de Catalunya Ràdio —el matinal que presenta amb èxit creixent— i dedicar més temps a la seva vida familiar.