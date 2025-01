La Reina Sofia posa les cartes sobre la taula: Leonor queda tocada amb la seva opinió

per Sergi Guillén

El primer amor de la princesa Leonor ha posat de manifest les diferències que persisteixen a la Família Reial sobre la manera d'entendre la monarquia al segle XXI. Durant la seva estada a l'internat de Gal·les, Leonor va conèixer Gabriel Giacomelli, un jove d'arrels brasileres i nord-americanes.

Amb qui va mantenir una relació formal fins que ell es va traslladar a Nova York. Encara que el festeig va acabar, tots dos continuen mantenint el contacte. I no són poques les vegades que la Princesa ha aprofitat les seves vacances per trobar-se amb ell de nou.

La seva àvia es fa ressò de la situació

Aquesta situació ha despertat recels en la Reina Sofia, àvia de Leonor, qui considera que el perfil de Gabriel no encaixa amb els estàndards. Que, al seu parer, hauria de reunir la parella de la futura reina d'Espanya. La reina Sofia, educada amb un estricte sentit monàrquic i catòlic.

Estima que l'estabilitat de la Corona depèn d'aliances que assegurin la continuïtat de la tradició. Un jove sense llaços nobiliaris ni vincles propers amb altres cases reials europees no és, segons fonts properes a la Zarzuela, la persona més adequada per acompanyar Leonor.

| Vozpópuli

El propi origen multicultural de Gabriel, sumat a la llunyania de la cultura espanyola i de la reialesa, alimenta el descontentament de la reina emèrita. En una conversa que, segons cronistes de la Casa Reial, ha tingut en privat amb Leonor, Sofia hauria recomanat mantenir Gabriel com un amic.

Però no convertir aquest afecte en una relació formal que exposés l'hereva a crítiques i inestabilitats. La preocupació de Sofia es sustenta en la seva convicció que els monarques moderns han de preservar la seva imatge. A través d'un compromís amb les tradicions i la diplomàcia, fins i tot en l'àmbit personal.

Davant aquesta visió, la reina Letícia, mare de Leonor, presenta un enfocament molt més contemporani i proper als desitjos de la seva filla. Letícia, que en el seu dia va trencar motlles en casar-se amb l'aleshores príncep Felip sent ella una plebea i divorciada, coneix de primera mà l'escrutini constant que genera tot.

Per això, tria no pressionar la princesa perquè renunciï al seu primer amor. Des del cercle més proper a la reina Letícia s'assegura que ella no vol que Leonor repeteixi vells patrons que primen el deure sobre la seva felicitat personal.

| YouTube: casarealtv

Una lluita entre l'àvia i la mare

La tensió entre àvia i mare resumeix la cruïlla a la qual s'enfronta la família reial en l'actualitat. És més important protegir la institució mitjançant aliances convencionals o permetre que la futura reina es vinculi sentimentalment per amor, sense importar els antecedents familiars?.

Per a Sofia, la corona només es consolida a través d'un estricte cura de les formes i llaços amb el món aristocràtic. Per a Letícia, l'estabilitat emocional de la seva filla és prioritària per sobre de qualsevol tradició.

Mentrestant, la princesa Leonor, amb només 19 anys, es veu atrapada entre dues visions de la monarquia. D'una banda, sent la força del llegat familiar que Sofia representa; d'altra banda, descobreix la llibertat i el suport incondicional que Letícia li brinda.

En qualsevol cas, el debat generacional sembla destinat a prolongar-se. Amb una jove hereva que, tocada per l'opinió de la seva àvia, encara ha de definir per si mateixa quin camí desitja prendre de cara al seu futur.