Lola Índigo fica la pota i obliga el Reial Madrid a emetre un comunicat oficial

El Santiago Bernabéu s'havia projectat com un espai multifuncional capaç d'albergar concerts de gran envergadura a més dels partits del Reial Madrid. Amb una reforma que prometia modernitat i versatilitat, l'estadi blanc aspirava a convertir-se en un motor econòmic més enllà del futbol. Tot i això, les queixes dels veïns pel soroll i la normativa municipal han frenat temporalment aquesta ambició.

Enmig d'aquesta incertesa, Lola Índigo va desencadenar la polèmica en anunciar que oferiria un concert al Bernabéu el proper 14 de juny de 2025. A través d'un vídeo publicat a les xarxes socials, la cantant va emocionar els seus fans en incloure l'estadi madridista a la seva gira, però el seu anunci no va passar desapercebut per al Reial Madrid. Hores després, el club es va veure obligat a emetre un comunicat desmentint que la data estigués confirmada.

El Reial Madrid va deixar clar en el comunicat que actualment no pot garantir cap data per a la celebració de concerts al Santiago Bernabéu. "El club no està en disposició d'assegurar cap data per a la celebració de concerts a l'estadi fins que s'implementin les mesures necessàries per complir amb la normativa vigent", van afirmar des del club blanc.

El conflicte es va originar quan l'Ajuntament de Madrid va imposar restriccions per als concerts a l'estadi després de rebre múltiples queixes dels veïns. Segons aquestes denúncies, els esdeveniments generaven un nivell de soroll superior al permès. Per això, les autoritats van exigir al club fer proves d'insonorització i col·locar una placa de so per reduir l'impacte acústic.

Lola Índigo no va trigar a convertir-se al centre del debat després de l'anunci fallit. La cantant, que també té previstes actuacions a l'Estadi de la Cartuja a Sevilla el 21 de juny i al RCDE Stadium a Barcelona el 12 de juliol, va incloure el Bernabéu com una de les parades més importants de la seva gira. Tot i això, la confusió generada pel vostre anunci ha entelat l'entusiasme inicial.

El soroll, un problema recurrent

La situació amb el Bernabéu ha posat de manifest un problema recurrent a la convivència entre grans infraestructures i el seu entorn urbà. Les queixes dels veïns van portar l'Ajuntament a exigir ajustaments tècnics per garantir que esdeveniments futurs compleixin les normatives acústiques. Fins que aquestes mesures s'implementin, el futur dels concerts al Bernabéu continua sent incert.

El Santiago Bernabéu havia acollit amb èxit diversos concerts abans de la polèmica. Aquest contratemps, però, posa en dubte la capacitat de l'estadi per convertir-se en un referent musical. El Reial Madrid, per la seva banda, insisteix que està treballant activament amb les autoritats locals per trobar una solució que beneficiï totes les parts.