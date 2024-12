Les paraules més preocupants del Doctor Sánchez Martos sobre Raphael

per Pol Nadal ,

El reconegut cantant espanyol Raphael, de 81 anys, ha estat diagnosticat amb un limfoma cerebral primari, una afecció poc comuna que afecta directament el cervell. Aquest diagnòstic es va produir després que l'artista experimentés símptomes neurològics durant la gravació d'un especial nadalenc. Això el va portar a ingressar al Hospital 12 de Octubre de Madrid.

Després de deu dies d'hospitalització, Raphael ha rebut l'alta mèdica i continuarà el seu tractament de forma ambulatòria, sempre sota la supervisió del seu equip mèdic. A causa del seu estat de salut, s'ha vist obligat a cancel·lar la seva gira programada per als primers mesos de 2025. Això incloïa actuacions als Estats Units, República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico i Mèxic.

| Instagram

Parlen els metges

El doctor Jesús Sánchez Martos, expert en salut pública i exconseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid, ha expressat la seva preocupació pel diagnòstic de Raphael. En declaracions recents, Sánchez Martos va afirmar: "Desitjàvem que la notícia fos molt més benigna". Aquesta afirmació reflecteix la gravetat de la malaltia i la complexitat del tractament que l'artista haurà de seguir.

El limfoma cerebral primari és un tipus de càncer que s'origina en els limfòcits del cervell. Encara que és una malaltia rara, representa aproximadament el 3% dels tumors intracranials. Els símptomes poden incloure mals de cap persistents, alteracions cognitives, convulsions i canvis en la personalitat. El tractament generalment implica quimioteràpia i, en alguns casos, radioteràpia.

La família de Raphael, incloent la seva esposa Natalia Figueroa i els seus fills, ha estat al seu costat durant tot el procés, brindant-li suport constant. Malgrat la difícil situació, l'artista es mostra animat i disposat a seguir les indicacions mèdiques per a la seva recuperació. Els seus seguidors i col·legues del món de la música han expressat la seva solidaritat i desitjos de recuperació ràpida a través de diversos mitjans.

| Instagram

És important destacar que, encara que el diagnòstic és seriós, el fet que Raphael hagi estat donat d'alta i pugui continuar el seu tractament a casa és un senyal positiva. No obstant això, com va assenyalar el doctor Sánchez Martos, la situació requereix cautela i un seguiment mèdic rigorós per avaluar l'evolució de la malaltia i la resposta al tractament.

Cancel·lació de la gira

La cancel·lació de la gira i altres compromisos professionals permetrà a Raphael centrar-se plenament en la seva salut. S'espera que, amb el suport de la seva família i l'equip mèdic, pugui afrontar aquest desafiament vital i, en el futur, reprendre la seva passió per la música.

Voluntat de la família

En moments com aquest, la privacitat i el respecte pel procés de recuperació són fonamentals. La família ha agraït les mostres d'afecte i ha sol·licitat comprensió mentre Raphael se centra en el seu tractament. La comunitat artística i els seus admiradors romanen atents a la seva evolució, esperant notícies encoratjadores sobre el seu estat de salut.

Raphael, amb una carrera que abasta més de sis dècades, ha demostrat ser un artista resilient i apassionat. Aquest nou desafiament en la seva vida personal és una prova més de la seva fortalesa i determinació. El món de la música i els seus seguidors confien en la seva capacitat per superar aquesta etapa i esperen amb ànsia el seu retorn als escenaris quan la seva salut ho permeti.