Què se n'ha fet de Sergi Arola, el popular cuiner català que es va arruïnar

El nom de Sergi Arola va ser durant anys sinònim d'avantguarda culinària. La seva figura de xef rebel, amb la seva inseparable estètica roquera, el va convertir en una icona. El seu talent innat li va atorgar un lloc privilegiat a l'Olimp gastronòmic nacional.
Va conquerir dues estrelles Michelin, una fita que ben pocs assoleixen en el competitiu sector. Tanmateix, rere aquesta façana d'èxit i reconeixement s'hi amagava una realitat financera que l'arrossegaria a un profund abisme. Una cosa que el va obligar a prendre una decisió radical que canviaria la seva vida per sempre.
El desplom d'un imperi culinari a Madrid
El restaurant de Sergi Arola a Madrid era un autèntic temple per als paladars més exigents. La seva proposta innovadora i atrevida atreia crítics i celebritats per igual. Però el prestigi dels premis no va ser suficient per sostenir una estructura empresarial fràgil.
Els problemes amb l'Agència Tributària van començar a créixer de manera exponencial. Un deute creixent amb Hisenda es va convertir en una llosa massa pesada de suportar. La situació es va tornar insostenible fins que va arribar el dia de l'embargament definitiu.
Aquella imatge dels precintes a la porta del seu local va marcar el punt final de la seva brillant etapa madrilenya. Assetjat per un deute que ascendia a diversos milions d'euros, Arola va prendre la dràstica decisió de travessar l'Atlàntic per començar completament de zero.
No es tractava d'una fugida, sinó d'una imperiosa necessitat de reinventar-se lluny de la pressió mediàtica i fiscal que l'havia consumit. Va deixar enrere el seu país, la seva fama i un imperi que s'havia ensorrat per complet.
Xile com a refugi i Francisca Laree com a àncora
A Xile, Sergi Arola va trobar molt més que una nova oportunitat professional. Allà, el destí li tenia preparada una sorpresa que transformaria la seva vida personal. L'amor va arribar de la mà de Francisca Laree, una infermera xilena amb qui es va casar el 2020. La seva relació, consolidada i visiblement feliç, s'ha convertit en el pilar fonamental del seu renaixement. Tots dos comparteixen sovint a les seves xarxes socials moments de complicitat que mostren un Arola renovat i en pau.
Lluny dels fantasmes del passat, el xef català s'ha convertit en una autèntica estrella televisiva al país andí. Ha participat en programes de gran èxit com MasterChef Chile o El discípulo del chef, recuperant la popularitat perduda.
El seu carisma i la seva enorme experiència culinària l'han posicionat com un referent mediàtic. Aquesta nova faceta li ha permès connectar amb el públic d'una manera diferent, mostrant una faceta més propera i personal que pocs coneixien a Espanya.
Del deute amb Hisenda a empresari d'èxit a Llatinoamèrica
Tot i que el seu nom va aparèixer durant anys a la llista de deutors d'Hisenda, la seva situació actual és ben diferent. El cuiner no ha abandonat els fogons, ja que la seva passió segueix intacta. Va inaugurar amb gran èxit Lola by Arola, un restaurant de tapes a Santiago de Xile.
Amb aquest projecte, ha portat els sabors més autèntics al continent americà. També ha expandit la seva influència com a assessor de prestigiosos restaurants a Mèxic.
La història de Sergi Arola és un relat de caigudes i resurreccions inesperades. El xef que ho va tenir tot es va veure obligat a començar de nou a milers de quilòmetres. Avui, gaudeix d'una vida més tranquil·la i estable, recolzat en el seu matrimoni i en una carrera professional sòlida. Va deixar enrere un deute milionari i una etapa molt fosca per reconstruir-se completament.