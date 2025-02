Els prejudicis no eviten el triomf d'un restaurant a 'Joc de Cartes'

Aquest dimecres 12 de febrer, Marc Ribas ha visitat Santa Coloma de Gramenet en una nova entrega del “Joc de Cartes” amb un repte clar: trobar el restaurant que ofereix el millor menú de la ciutat. Quatre establiments han competit per coronar-se com a guanyador i demostrar que un menú pot esdevenir una experiència gastronòmica única.

Taverna Gaudir (Pol Santamaria)

La Taverna Gaudir, dirigida per Pol Santamaria, és un local temàtic inspirat en l’arquitecte Antoni Gaudí que destaca per les tapes creatives i plats moderns. Ofereixen una fusió de sabors en format de tapetes i platets de moda, amb exemples com el seu bao de pulled pork entre d’altres propostes innovadores. A més, compten amb una àmplia selecció de cerveses (incloent-hi artesanes) per maridar amb els plats, fet que reforça l’ambient de taverna gastronòmica amb bon caliu.

Tot i ser relativament nova, la Taverna Gaudir gaudeix de ressenyes molt positives a xarxes socials. Els primers clients l’han valorat amb una puntuació excel·lent a diferents plataformes, elogiant l’ambient acollidor i la qualitat de les tapes, descrites com a “saboroses tant les tapes espanyoles com les internacionals”. També es destaca l’amabilitat del personal, que contribueix a una experiència molt agradable.

| TV3

La cuina i la sala han agradat però es veuen massa plats comprats al congelador. El menjar no ha agradat gaire, hi ha errors importants. Els plats creatius no s’han acabat d’entendre. Això o directament no han agradat. Un dels seus rivals, l’Albert, considera que li falta amor. Obté un 5’8 gràcies a puntuacions com l’espai, la cuina o el servei. El menjar suspèn clarament amb un 4’3.

La Cuina de la Loli (Loli Algarra)

A La Cuina de la Loli, Loli Algarra aposta per la cuina tradicional de cullera, especialment els arrossos, fideuàs i guisats de tota la vida. L’estil casolà i generós dels seus plats és el que més valoren els comensals, que hi troben sabors autèntics i racions abundants. És un lloc ideal per a aquells que busquen assaborir la tradició mediterrània i catalana, sense sofisticacions innecessàries però amb un resultat exquisit.

La Cuina de la Loli compta amb una clientela molt fidel i satisfeta, fet que es reflecteix en les seves excel·lents puntuacions a plataformes com TheFork i TripAdvisor. Moltes ressenyes coincideixen a assenyalar que els arrossos (sobretot l’arròs caldós amb llamàntol) són un dels punts forts del restaurant, tant per qualitat com per quantitat. Els clients també destaquen la bona relació qualitat-preu i el tracte familiar de Loli Algarra i el seu equip.

| TV3

La cosa comença malament ja que l’Albert ha dit que el restaurant té un toc femení i l’Agustín s’ha enfadat. Discurs woke habitual després d’un comentari sense mala fe. El menjar ha agradat molt. ‘La Loli té màgia’, assegura l’Agustín. Obté un 7’5, destacant el 9’3 del menjar. Ara per ara, la Loli i el seu restaurant tenen tots els números per ser els guanyadors del programa d’avui.

El Perdut (Agustín Valcárcel)

El Perdut, d’Agustín Valcárcel, ofereix una cuina mediterrània amb tocs innovadors. La carta barreja influències de la gastronomia catalana, espanyola i fins i tot italiana, sempre amb una presentació creativa. A més de tapes variades i pasta fresca, sovint proposen plats de fusió que sorprenen positivament. Disposen de menú diari, de cap de setmana i una terrassa exterior que convida a gaudir d’un bon àpat a l’aire lliure.

La majoria de ressenyes defineixen El Perdut com un lloc on es menja molt bé i on es poden trobar combinacions de sabors originals. Els clients valoren la relació qualitat-preu i l’ambient proper. Alguns opinen que és un “tresor amagat” de Santa Coloma, un local de dimensions modestes però amb la capacitat de sorprendre.

| TV3

La cosa no ha començat bé, el menjar no ha agradat i la reacció de l’Agustín i el seu cuiner ha estat molt xulesca. Un arròs passat acaba d’ensorrar la ‘vetllada’. Amb les postres la situació millora i arregla alguns dels desastres anteriors. Nota final d’un 6’5, destacant el servei i el preu.

Don Martín (Albert Oltra)

Don Martín, amb el xef Albert Oltra al capdavant, posa l’accent en la cuina catalana de brasa. La carn a la graella és la gran protagonista, sense deixar de banda altres plats de tall tradicional com els canelons, els cargols o els peus de porc. El restaurant també és conegut per recuperar receptes antigues de Santa Coloma, com el bacallà colomenc, i treballar amb productes de proximitat per garantir sabors autèntics i de qualitat.

La majoria de clients coincideixen a lloar la qualitat de les carns i dels plats tradicionals que es serveixen a Don Martín. Alguns en destaquen especialment els canelons casolans i els arrossos melosos. Tot i que ocasionalment hi pot haver crítiques sobre el temps d’espera, l’opinió general és molt positiva pel que fa a la relació qualitat-preu i al tracte rebut.

| TV3

El comportament de l’Albert amb altres restaurants li ha passat factura i ara els seus rivals ho miren tot amb lupa. Sol passar moltes vegades amb el darrer restaurant participant. Tot i que el menjar ha agradat, la poca predisposició dels seus rivals fa que aprofitin per dir que han menjat millor al restaurant de la Loli. Cada cop és més clar qui serà la guanyadora. Nota final de 6’9 amb un 7’7 amb el menjar.

Canvi amb les notes del Marc

La part de la confrontació ha viscut alguns episodis tensos. Especialment per l'actitud d'alguns dels seus rivals contra l'Albert. Els prejudicis perquè consideren que el seu restaurant està dedicat a fer diners, han estat evidents. La Loli en canvi no ha entrat en aquesta polèmica. Fins i tot li han retret que no fa servir la Grama, una moneda d'àmbit local. Tot i així, el principal crític del Don Martín, el Pol, ha acabat rectificant i ha pujat lleugerament la nota al seu rival.

Finalment guanya Don Martín gràcies a les puntuacions del Marc. Un 9, que supera de llarga la Cuina de la Loli, penalitzada per la cuina i l’espai. La galta a la baixa temperatura, del Don Martín, guanya el plat estrella. Gràcies a això, el Don Martín arriba a la primera posició.