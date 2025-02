'Com si fos ahir' del 13 de febrer: L'Andreu se suma al llirisme de l'Eva amb el Lluís

El dijous 13 de febrer de 2025 es presenta carregat de tensions i sorpreses a Com si fos ahir. La Itziar afronta un moment decisiu a la seva vida laboral: la Gemma i la Cristina li han donat l’oportunitat de fer una prova a la Barnateca, el nou negoci de menjar per emportar que impulsen juntes. Malgrat que la Itziar ha estat tota la nit sense aclucar els ulls, preparant-se mentalment i intentant anticipar-se a possibles errors, la jugada li surt al revés.

Entre els nervis i el cansament, s’adorm just el dia més important. Quan desperta, corre cap a la Barnateca amb l’esperança d’arribar a temps, però es troba que la Gemma i la Cristina ja han acabat la jornada i es disposen a plegar. Aquest contratemps deixa la Itziar desmoralitzada, perquè sap que ha perdut una oportunitat valuosa per demostrar la seva vàlua. Això podria generar més problemes entre la Cristina i la Gemma. Recordem que la Cristina va tirar pel dret sense comptar amb l’opinió de la Gemma, que no era favorable a donar-li una oportunitat a la cuinera.

L'Andreu convida el Lluís a mirar un partit de futbol

Mentre això passa en l’àmbit laboral, l’Andreu també viu moments de tensió pel que fa al procés legal contra el Rodri. El Lluís, que va patir una negligència mèdica greu en mans del fals metge, elabora la documentació i recull proves per poder denunciar-lo. Tanmateix, la visita a l’advocat no aporta bones notícies: el procés judicial promet ser llarg i feixuc, fet que desmoralitza molt el Lluís. Ja fa temps que aguanta un malestar físic i emocional, i la perspectiva de veure’s encallat en una batalla legal sense data de caducitat l’enfonsa encara més.

| TV3

L’Andreu, conscient de l’estat fràgil del Lluís, li proposa una activitat més distesa per evadir-se: convidar-lo a veure el futbol amb la colla. Aquesta invitació és un gest d’empatia que pot ajudar el Lluís a sentir-se menys sol i, fins i tot, a establir vincles amb altres persones que li facin costat.

L'Agustí veu coses estranyes

En una altra trama, l’Agustí segueix recelós de la relació que la Cati manté amb el Salvatore. Després de la inauguració reeixida de la pizzeria, l’Agustí no pot amagar la sensació que el Salvatore juga a dues bandes i que, més enllà del negoci, busca apropar-se a la Cati d’una manera que ell considera massa íntima.

L’Agustí ho expressa clarament: creu que el Salvatore els està manipulant i que caldria frenar-li els peus abans no envaeixi més la seva vida. La Cati, però, se sent agraïda al Salvatore per tot el que ha fet per impulsar el restaurant, i potser no està disposada a prendre mesures dràstiques.

| TV3

Sense saber-ho, la Lídia i la Gina s'estan posant a la gola del llop

Mentrestant, la Lídia també rep un nou cop en la seva relació a distància amb el Llibert. Després de prometre que vindria per fi a Catalunya, el Llibert es fa enrere amb l’excusa que no pot comprar el bitllet. Aquesta negativa sorprèn la Lídia, que s’esperava un esforç més gran per part d’ell, especialment tenint en compte que li havia enviat diners no fa gaire.

El següent pas, molt possiblement, és que li demanarà diners per al viatge. La Lídia, a més sent enveja de la Gina. Veu que les coses li van molt bé, aparentment, amb l’Àlvar. El que no saben les dues cosines és que les estan enganyant... i possiblement sigui la mateixa persona.

| TV3, Canva: barsrsind, XCatalunya

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dijous 13 de febrer de 2025?

Aquest episodi del dijous 13 de febrer començarà a les quatre i tres minuts de la tarda i tindrà una durada de 37 minuts. Es podrà seguir en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.