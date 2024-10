Els preciosos i originals noms dels fills d'Òscar Dalmau i Thais Villas

per Sergi Guillén

Òscar Dalmau i Thais Villas són dues figures emblemàtiques al panorama televisiu i radiofònic de Catalunya. Dalmau, reconegut pel seu característic estil retro i el seu sentit agut de l'humor, ha conquerit l'audiència.

A través de programes com "La Competència" a RAC1 i "El Gran Dictat" a TV3. La seva veu inconfusible i la capacitat per connectar amb el públic l'han convertit en un dels presentadors més estimats de Catalunya.

Per la seva banda, Thais Villas ha deixat una empremta indeleble a la televisió nacional gràcies al seu treball a "El Intermedio" de La Sexta. L'enginy i el carisma l'han posicionat com una de les reporteres més destacades, abordant temes d'actualitat amb un toc d'humor i proximitat que encanta els espectadors. Junts, Dalmau i Villas formen una parella que equilibra amb mestria les seves exitoses carreres professionals i la seva vida personal.

El curiós nom dels seus fills

Tot i la seva presència mediàtica, tots dos han sabut mantenir la seva vida privada en relativa discreció. Tot i això, una de les curiositats que més ha cridat l'atenció és l'elecció dels noms dels seus fills: Ia i Miró. Aquests noms tan singulars com encantadors reflecteixen l'originalitat i l'amor per la cultura que caracteritza la parella.

Ia és un nom curt i sonor que evoca modernitat i senzillesa, duna sonoritat lleugera i molt minimalista. La seva raresa el fa encara més especial, destacant entre els noms més comuns i atorgant-li a la portadora una identitat única des de l'inici. Miró, prové del terme en llatí Mirandus, una paraula que significa una cosa així com 'meravellós' o 'sorprenent'.

La decisió de nomenar els fills Ia i Miró no és casualitat. Tots dos noms demostren el desig de Dalmau i Villas d'inculcar-hi alguns valors com són la creativitat, la individualitat i l'estima per les arrels culturals. És una elecció que combina la simplicitat amb la profunditat, aconseguint que els noms siguin fàcils de recordar però carregats de significat.

La parella ha aconseguit mantenir un equilibri perfecte entre la seva vida pública i privada, permetent que detalls com els noms dels seus fills siguin coneguts sense sacrificar-ne la intimitat familiar. Aquesta dualitat entre l'exposició mediàtica i la protecció del vostre entorn personal és part de l'encant que envolta Dalmau i Villas. Els que continuen sent referents de professionalisme i autenticitat al món de l'entreteniment.

Els noms d'Ia i Miró han estat rebuts de bon grat pel públic i la premsa, generant comentaris positius i admiració per l'originalitat de la parella. En un món on sovint s'opta per noms tradicionals, la seva elecció destaca i s'alinea amb una tendència creixent de cercar noms amb significat i personalitat pròpia.