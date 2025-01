Polèmica per l'actitud de Leonor de Borbón: 'Se salta...'

Només unes hores després d'arribar a la ciutat andalusa, la princesa i els seus 76 companys guàrdies marins van començar a familiaritzar-se amb les rutines de l'embarcació. Dijous, en concret, va ser el torn per a una de les tradicions més emblemàtiques del vaixell escola: la pujada als pals del Juan Sebastián Elcano, prova de destresa que marca el bateig dels nous integrants en aquest cèlebre navili. Leonor, enfundada en el mateix uniforme que la resta, va participar amb aparent normalitat i va ser acollida pels seus companys, que intenten "protegir-la" perquè s'integri sense sobresalts en la vida a bord.

Després d'aquest ritu inicial i amb les tasques matinals concloses, els guàrdies marins van sortir a fer un passeig pels voltants del port i van aprofitar per gaudir d'un dinar a terra ferma. És conscient la futura reina d'Espanya que, a partir d'aquest dissabte, les ocasions de trepitjar el moll i compartir un dinar a l'aire lliure seran molt escasses. No obstant això, el que ha captat més l'atenció és la manera en què Leonor s'ha comportat durant aquest passeig: s'ha saltat el protocol en actuar com si fos una estudiant més, sense assumir els gestos propis de la seva condició d'hereva quan es troba en espai civil.

Leonor "s'oblida" que és Princesa a terra ferma

Si bé dins del Juan Sebastián Elcano Leonor és un guàrdia marina més —igual que passa amb altres companys que ostenten títols o orígens rellevants—, el protocol indica que, a terra ferma, la Princesa d'Astúries pot exercir la seva agenda oficial i ser tractada conforme al seu rang. No obstant això, la jove va decidir integrar-se en el grup sense destacar massa. A l'inici de la sortida, anava encapçalant la fila, però, en adonar-se de l'expectació que generava, va preferir deixar que fossin altres els que ocupessin la posició frontal, quedant-se ella més endarrerida per no acaparar totes les mirades.

Aquest gest, encara que mostra una clara voluntat de normalitzar el seu pas pel vaixell escola, ha provocat una "polèmica" entre aquells que consideren que un membre de la reialesa ha de mantenir sempre un cert decòrum fins i tot en actes no oficials. Es diu que, en caminar pels carrers gaditans sense actituds protocolàries ni distintius especials, la Princesa ha ignorat el cerimonial habitual que li correspon. Per a alguns, aquest acte de proximitat i humilitat és encomiable; per a altres, la relaxació de les formes podria interpretar-se com una falta de respecte al protocol reial i com a supèrbia.

Una convivència peculiar

El creuer d'instrucció del Juan Sebastián Elcano, que durarà uns 110 dies, serà un moment clau en la formació de Leonor, no només a nivell militar, sinó també com a experiència vital. En aquests quatre mesos, la Princesa compartirà camarot i tasques quotidianes amb companys de molt divers origen. Aquesta convivència estreta contrasta amb la imatge habitualment solemne de l'hereva, acostumada a actes oficials on tot està sota control. Aquí, en canvi, la improvisació i el dia a dia del vaixell l'obligaran a ser una més, amb guàrdies i feines diàries.

A l'espera de la partida oficial —l'11 de gener, amb la presència dels reis Felip i Letícia pel comiat—, Leonor continua gaudint dels últims passejos per la ciutat, demostrant que no només és una princesa, sinó també una jove de 18 anys que busca integrar-se el millor possible en una experiència que, probablement, marcarà un abans i un després en la seva vida. Queda per veure si aquesta actitud "despreocupada" i informal serà la pauta habitual durant el seu periple, i fins a quin punt la Zarzuela estarà disposada a permetre que l'hereva "es salti" altres normes del protocol. De moment, les imatges de Leonor passejant per Cadis, sense escarafalls reials, ja han encès la controvèrsia.