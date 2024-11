La pareja de Sara Espígul es otro actor de TV3, igual de guapo que ella

Com si fos ahir ha conseguido entrar en las vidas de miles de familias catalanes. Son muchos los espectadores de TV3 que cada día se sientan en el sofá, frente al televisor, para disfrutar de la serie de sobremesa. Hace unos meses empezó la octava temporada y los datos de audiencia son espectaculares. Parte de la culpa la tienen los protagonistas, actores y actrices que interpretan sus papeles de manera maravillosa y muy cercana. Una de ellas es Sara Espígul.

Sara interpreta el papel de Cèlia. Trabaja en la consultoría junto a Miquel (Eduard Farelo) y Noe (Elena Gadel). Su simpatía y carácter cercano ha hecho que se ganara el cariño de compañeros de trabajo y amigos. Los seguidores de Com si fos ahir ya la conocían de antes, pues ha aparecido en diferentes series de la Televisió de Catalunya.

Sara Espígul tiene un papel muy activo en las redes sociales. Gracias a Instagram, conocemos a su pareja y a sus hijos. Su pareja también es actor. A lo mejor no lo sabías, pero estamos hablando de Marc Martínez. El amor no entiende de edades, así que él es mucho más mayor que ella. Pero no se nota. Ella tiene 40 años y él 58.

La simpatía de los espectadores de TV3 con Celia es la misma que con muchos personajes. Las series de la Televisió de Catalunya tienen algo especial que atrapan a la audiencia y sus seguidores. No en vano tienen tanto éxito y es un recurso habitual desde sus inicios. Es habitual que después del Telenotícies Migdia, la televisión pública emita un capítulo de la telenovela del momento. La Riera fue la serie que se emitió antes de 'Com si fos ahir'. De momento, no sabemos el final de la actual.

