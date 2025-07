'Family Guy' enfonsa el príncep Harry amb un nou gag

No és la primera vegada que una sèrie satírica estatunidenca utilitza els ducs de Sussex com a diana del seu humor corrosiu, però aquesta vegada l’eco ha estat especialment intens a les xarxes. El príncep Harry i Meghan Markle han tornat a acaparar titulars internacionals després que l’últim episodi de Padre de familia inclogués una seqüència dedicada exclusivament al seu matrimoni.

La polèmica va sorgir en plena setmana de rumors sobre una possible reconciliació entre Harry i el seu pare, el rei Carles III, just quan la parella intenta consolidar la seva imatge als Estats Units després d’anys de titulars explosius.

El nou atac animat de ‘Padre de familia’ als Sussex

La família Griffin no és aliena als escàndols de la reialesa britànica, però el capítol emès dijous 17 de juliol ha marcat una nova fita en la sàtira internacional contra Harry i Meghan. En aquest episodi titulat. El mundo de Twain, els guionistes aprofiten un viatge en el temps per colar una picada d’ullet mordaç al matrimoni més mediàtic de la darrera dècada. La seqüència comença amb Stewie advertint sobre els perills d’alterar el passat, a la qual cosa Brian, el gos més sarcàstic de la televisió, replica: “Sempre dius això, però la història no és una merda?”

| XCatalunya, @theroyalfamily, Canva Creative Studio

El diàleg escala quan Stewie equipara la boda de Harry i Meghan amb alguns dels moments més foscos de la història, esmentant sense embuts figures com Hitler i les Croades. El gir arriba quan el mateix Harry, convertit en dibuix animat, apareix veient l’escena a la televisió i protesta amb resignació:

“Una altra vegada?” A tall de rèplica, la sèrie suggereix que ni tan sols els Windsor estan exempts de matrimonis polèmics, amb la frase: “Oh, com si totes les teves esposes fossin molt millors?”

La broma ha encès la conversa a les xarxes socials, on no han faltat mems i reaccions tant en defensa de la parella com en to irònic. Fans de la sèrie han recordat que ja el 2023 Padre de familia va fer broma sobre el contracte milionari que els Sussex van signar amb Netflix, al·ludint a la recerca d’independència econòmica i la seva docu-sèrie, i més recentment, a la incursió de Meghan en el món culinari amb un nou programa.

| Lecturas, XCatalunya

Reaccions a la paròdia

Lluny de passar desapercebut, l’episodi ha generat debat a la premsa anglosaxona i ha estat àmpliament compartit en comptes especialitzats en televisió i celebritats. Els ducs de Sussex no han emès cap comunicat oficial, fidels a l’estratègia de silenci mediàtic que solen emprar davant de bromes televisives, tot i que diversos afins a l’entorn reial han filtrat a periodistes britànics que Harry comença a estar “cansat” de ser retratat com a objecte de burla en la cultura pop estatunidenca.

D’altra banda, alguns mitjans de comunicació britànics i estatunidencs han recollit reaccions d’espectadors, molts dels quals veuen en aquest tipus de gags un reflex del desgast públic de la imatge de la parella, sobretot després dels últims moviments de Meghan per rellançar el seu perfil a les xarxes i negocis personals.

El gag de Padre de familia arriba en un moment delicat, just quan proliferen informacions sobre possibles trobades privades entre Harry i Carles III, coincidint amb el cinquè aniversari de l’anomenat Megxit

| Instagram

Cal recordar que les referències satíriques a membres de la reialesa britànica són gairebé una tradició a la televisió americana. Els Simpson, South Park i Saturday Night Live han retratat Harry i Meghan en clau humorística en nombroses ocasions

Tanmateix, el que diferencia el cas actual és el context d’un cert desgast mediàtic, amb la parella intentant reinventar el seu paper fora de la Casa Reial mentre assumeixen que, als Estats Units, l’humor àcid forma part de la seva nova vida pública

El gag pot canviar la seva relació amb la família reial?

L’episodi posa en relleu com l’exposició pública pot passar factura fins i tot a qui, com Harry i Meghan, ha intentat escriure la seva pròpia narrativa. L’impacte d’aquestes paròdies animades va més enllà d’una simple broma: alimenta el debat sobre la imatge de la parella i la seva relació amb la monarquia britànica en un any ple d’aniversaris i rumors sobre reconciliació familiar.

| XCatalunya

De moment la resposta ha estat el silenci, però alguns ja es fan les següents preguntes: Marcarà aquest nou episodi de Padre de familia un abans i un després en la relació de Harry amb els mitjans estatunidencs? O serà simplement un altre capítol en la llarga llista de sàtires que han acompanyat la reialesa en les darreres dècades?