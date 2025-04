Núria Tomàs, ex de Gerard Piqué, presenta la seva filla: Nom molt original

Núria Tomàs, reconeguda empresària catalana i filla del magnat del pernil Enrique Tomàs, ha compartit amb els seus seguidors l'arribada de la seva tercera filla. La petita, el nom de la qual destaca per la seva originalitat i brevetat, s'uneix als seus germans grans, completant així la família nombrosa que Núria ha format juntament amb el seu marit, l'empresari Agus Puig.

Una estampa molt familiar

A través del seu compte d'Instagram, Núria Tomàs ha documentat amb emotivitat el naixement de la seva filla, oferint una visió íntima i sincera d'aquest moment transcendental. Les imatges compartides reflecteixen des dels instants previs al part fins a la primera interacció de la recent nascuda amb els seus germans, capturant l'essència de la unió familiar i l'alegria que envolta l'arribada d'un nou membre.

En una de les fotografies més impactants, la Núria mostra la cesària que va permetre el naixement de la seva filla, una imatge que, encara que explícita, ha estat compartida amb la intenció de celebrar la bellesa i naturalitat del procés de donar vida. L'empresària ha advertit que aquesta imatge és "només apta per a valents", destacant el seu compromís amb l'autenticitat i la transparència en la narració de la seva experiència maternal.

La tria del nom de la petita, compost per quatre lletres, segueix la línia d'originalitat que la Núria i l'Agus han mantingut amb els seus fills anteriors. Aquest detall no ha passat desapercebut entre els seus seguidors, que han elogiat la creativitat i el significat darrere de cada nom triat per als seus fills.

| Instagram

Reaccions a les xarxes socials

En la seva publicació, Núria va expressar: "Us presento l'Anae. Els seus germans Apolo i Edu la van venir a conèixer just en el mateix moment que li donaven l'alta a la UCI i la portaven a l'habitació. La meva família nombrosa. L'Edu no volia separar-se d'ella". Aquestes paraules reflecteixen l'emoció i l'amor que impregnen aquest nou capítol en la vida de la família.

La comunitat a les xarxes socials ha respost amb una allau de felicitacions i missatges d'afecte. Seguidors i amics han destacat la valentia de la Núria en compartir moments tan personals i han celebrat l'arribada de l'Anae com un símbol d'esperança i alegria en temps complexos.

Aquest esdeveniment també ha servit per recordar la trajectòria de Núria Tomàs, que, més enllà del seu passat sentimental amb figures públiques com Gerard Piqué, ha consolidat una carrera empresarial exitosa. Com a consellera delegada d'Enrique Tomàs i fundadora d'Apolo X Communication i la marca de moda EggsoEggso, la Núria ha demostrat la seva capacitat per liderar i emprendre en diversos sectors.

Arribada de la filla

L'arribada de l'Anae amplia la família de la Núria i l'Agus i també consolida el projecte de família. Amb una sòlida base familiar i professional, Núria continua inspirant molts amb la seva autenticitat i dedicació tant en l'àmbit personal com en l'empresarial.

Amb la presentació de l'Anae, la Núria Tomàs referma el seu compromís amb la transparència i la proximitat cap als seus seguidors, compartint moments que, encara que íntims, ressonen amb l'experiència universal de la maternitat i la família. Aquest nou capítol promet portar més històries i aprenentatges que, sens dubte, continuaran capturant l'atenció i el cor d'aquells que la segueixen.