Nuria Tomás, ex de Gerard Piqué, presenta a su hija: Nombre muy original

​Núria Tomás, reconocida empresaria catalana e hija del magnate del jamón Enrique Tomás, ha compartido con sus seguidores la llegada de su tercera hija. La pequeña, cuyo nombre destaca por su originalidad y brevedad, se une a sus hermanos mayores, completando así la familia numerosa que Núria ha formado junto a su esposo, el empresario Agus Puig.​

Una estampa muy familiar

A través de su cuenta de Instagram, Núria Tomás ha documentado con emotividad el nacimiento de su hija, ofreciendo una visión íntima y sincera de este trascendental momento. Las imágenes compartidas reflejan desde los instantes previos al parto hasta la primera interacción de la recién nacida con sus hermanos, capturando la esencia de la unión familiar y la alegría que rodea la llegada de un nuevo miembro.​

En una de las fotografías más impactantes, Núria muestra la cesárea que permitió el nacimiento de su hija, una imagen que, aunque explícita, ha sido compartida con la intención de celebrar la belleza y naturalidad del proceso de dar vida. La empresaria ha advertido que esta imagen es "solo apta para valientes", destacando su compromiso con la autenticidad y la transparencia en la narración de su experiencia maternal.​

La elección del nombre de la pequeña, compuesto por cuatro letras, sigue la línea de originalidad que Núria y Agus han mantenido con sus hijos anteriores. Este detalle no ha pasado desapercibido entre sus seguidores, quienes han elogiado la creatividad y el significado detrás de cada nombre elegido para sus hijos.​

| Instagram

Reacciones en redes sociales

En su publicación, Núria expresó: "Os presento a Anae. Sus hermanos Apolo y Edu la vinieron a conocer justo en el mismo momento que le daban el alta en la UCI y la llevaron a la habitación. Mi familia numerosa. Edu no quería separarse de ella". Estas palabras reflejan la emoción y el amor que impregnan este nuevo capítulo en la vida de la familia.​

La comunidad en redes sociales ha respondido con una avalancha de felicitaciones y mensajes de cariño. Seguidores y amigos han destacado la valentía de Núria al compartir momentos tan personales y han celebrado la llegada de Anae como un símbolo de esperanza y alegría en tiempos complejos.​

Este acontecimiento también ha servido para recordar la trayectoria de Núria Tomás, quien, más allá de su pasado sentimental con figuras públicas como Gerard Piqué, ha consolidado una carrera empresarial exitosa. Como consejera delegada de Enrique Tomás y fundadora de Apolo X Communication y la marca de moda EggsoEggso, Núria ha demostrado su capacidad para liderar y emprender en diversos sectores.​

Llegada de la hija

La llegada de Anae amplía la familia de Núria y Agus y también consolida el proyecto de familia Con una sólida base familiar y profesional, Núria continúa inspirando a muchos con su autenticidad y dedicación tanto en el ámbito personal como en el empresarial.​

Con la presentación de Anae, Núria Tomás reafirma su compromiso con la transparencia y la cercanía hacia sus seguidores, compartiendo momentos que, aunque íntimos, resuenan con la experiencia universal de la maternidad y la familia. Este nuevo capítulo promete traer más historias y aprendizajes que, sin duda, seguirán capturando la atención y el corazón de quienes la siguen.