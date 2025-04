El nom català, que s'està perdent, del fill de Laura Fa

Laura Fa és molt més que una periodista del cor. És la cara, la veu i la firma més prolífica del sector rosa a Catalunya. En un país petit, on cada personatge mediàtic es converteix en un referent del seu camp, ella ha aconseguit consagrar-se com la principal experta en celebritats, relacions i exclusives.

Als seus 50 anys, Laura Fa ha assolit una presència en mitjans que ja voldrien molts rostres de televisió: participa en Espejo Público, Col·lapse, Cafè d’idees, Versió RAC1, Vostè primer, El suplement, El vermut de Llucià Ferrer, a més d'escriure a El Periódico, gravar pòdcast i donar classes de comunicació. Una agenda plena, però portada amb el carisma que la caracteritza.

De l'asfalt a la fama

Fa dues dècades, Laura Fa era reportera de carrer per a l'agència KORPA. Lluitava per fer-se un lloc en un món que no perdona errors. En una entrevista recent al programa APM de TV3, es va mostrar tal com és: directa, propera i sense filtres. Allà va recordar els seus inicis, la seva transformació física (va confessar haver-se operat la papada) i la seva evolució professional.

El canvi no només ha estat estètic. El 2007, quan va ser convidada a la televisió pública catalana, tenia 32 anys i moltes ganes de menjar-se el món. Avui, vint anys després, pot dir amb orgull que ho ha aconseguit.

Una periodista sense por a assenyalar

Laura Fa no dubta a l'hora de parlar dels famosos que es creuen intocables. Durant l'entrevista, va analitzar els personatges que més tensions generen a la premsa rosa catalana. I va ser contundent: "El Barça és intocable", va afirmar. Va recordar la pressió que va rebre el programa Que no surti d’aquí per informar sobre un suposat escàndol relacionat amb el porter Ter Stegen i el seu entorn familiar.

Fa també va tenir paraules per a altres celebritats conflictives: Bertín Osborne, Manu Tenorio, Cayetano de Alba i Risto Mejide. Tots ells, segons la seva experiència, poc amics de la crítica.

Una vida familiar discreta però plena

Malgrat la seva exposició mediàtica, Laura Fa manté un perfil discret en el personal. Està casada des de 2003 amb Daniel Estupiñà, un enginyer allunyat del món mediàtic. Es van conèixer un 1 de maig de 1995, i des de llavors formen una parella sòlida. Encara que ell prefereix l'anonimat —el seu compte d'Instagram és privat—, la periodista no té problema a compartir alguns detalls de la seva vida familiar.

A l'estiu estiuegen en un càmping de Port de la Selva, lluny de focus i catifes vermelles. Laura es defineix com "indepe", estima la ràdio, la televisió i la seva família. La seva casa està plena d'amor i de noms amb caràcter.

El nom que més la representa

I precisament aquí hi ha el detall que més ha emocionat els seus seguidors. Laura Fa, a més de la seva filla Lola, té un fill adolescent amb un nom que ja no se sent gaire, però que desprèn personalitat, força i tendresa. En temps de noms globals o anglosaxons, ella i la seva parella van optar per una elecció tant catalana com entranyable.

Aquest nom, que resumeix l'essència d'una família amb arrels, carisma i autenticitat, és Pep.