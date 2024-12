No va acabar bé: Felip VI i Eva Sannum, baralla en un restaurant

per Lena

Les històries de la vida privada de la família reial sempre generen curiositat, especialment quan es tracta d'episodis menys coneguts. En el cas del rei Felip VI, la seva relació amb l'Eva Sannum va ser objecte d'especulacions i comentaris en el seu moment. Tanmateix, un dels capítols més tensos d'aquesta relació va ocórrer en un restaurant de Morata de Tajuña, on la parella va protagonitzar una discussió que va deixar tothom bocabadat.

La relació que va acabar en una acalorada discussió

En Felip VI i l'Eva Sannum van mantenir una relació que, encara que discreta en públic, estava sota una enorme pressió mediàtica i social. L'Eva, amb la seva bellesa i caràcter independent, no encaixava del tot en el perfil que s'esperava d'una futura reina, cosa que provocava tensions en el seu dia a dia. L'escena en qüestió va tenir lloc en un restaurant senzill de Morata de Tajuña, un petit municipi madrileny. El que havia de ser un dinar tranquil va acabar amb una discussió que la resta de clients del restaurant no van poder evitar notar.

Segons testimonis, en Felip VI i l'Eva Sannum, que en aquell moment encara eren parella, van començar a elevar el to de veu enmig de la conversa. Pel que sembla, les diferències sobre el seu futur com a parella i les pressions externes van fer saltar les espurnes. La model noruega, farta de certes situacions, no va dubtar a expressar la seva frustració amb contundència.

"M'has arruïnat la vida": les paraules que van marcar el moment

El moment més tens de la discussió va ser quan, visiblement alterada, l'Eva Sannum va pronunciar una frase que encara ressona: "M'has arruïnat la vida". Aquestes paraules no només van sorprendre a en Felip VI, que va intentar mantenir la calma, sinó també a les persones que estaven al restaurant. La frase evidenciava el desgast emocional de la relació, en què les diferències d'estil de vida i les expectatives reals havien arribat a un punt crític.

En Felip VI, per part seva, va intentar contenir la situació, però l'ambient ja estava enrarit. Encara que sempre ha mostrat un caràcter serè en públic, aquest episodi va deixar entreveure les dificultats que travessaven com a parella. La discussió va acabar amb un silenci incòmode que anticipava l'inevitable: el final d'una relació que semblava impossible des del principi.

Un episodi que va marcar un abans i un després

Aquest enfrontament a Morata de Tajuña fou un reflex dels problemes que en Felip VI i l'Eva Sannum arrossegaven des de feia temps. La pressió de pertànyer a la reialesa, el focus constant dels mitjans i les diferències de personalitat van fer que la seva relació no pogués sostenir-se. Encara que tots dos van intentar mantenir les formes, aquell episodi al restaurant va ser un punt d'inflexió que va anticipar el final definitiu.

Anys després, en Felip VI va seguir el seu camí al costat de la Letizia Ortiz, mentre l'Eva Sannum va decidir continuar amb una vida més allunyada dels focus mediàtics. Tanmateix, l'escena en aquell petit restaurant continua essent una de les anècdotes més comentades de la seva història junts.