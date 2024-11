Confirmat: La nova xicota de Vinícius, ex d'una actriu

Vinícius Jr segueix sent el centre d'atenció després de no guanyar la Pilota d'Or. La seva vida personal acapara titulars, el futbolista brasiler ha tingut un any excepcional, encara que sense el premi que molts esperaven. Tanmateix, sembla haver trobat consol en la seva vida sentimental, un aspecte que desperta tant interès com el seu exercici al camp.

Recentment, Vinícius ha estat vinculat amb una influencer, una jove amb connexions inesperades al món de l'entreteniment. El seu nom ha saltat a la palestra després de ser identificada com l'ex de Lucía de la Puerta, una actriu amb una certa notorietat a l'àmbit espanyol. Les xarxes socials han jugat un paper crucial per confirmar els rumors de la seva suposada relació.

La pista que ho confirma: Sofia i Vinícius, més que amics?

Els rumors van començar arran de publicacions a xarxes socials. Sofia ha estat assistint als partits del Reial Madrid, especialment aquells al Santiago Bernabéu, portant la samarreta de Vinícius. Aquest detall ha generat especulacions entre els fanàtics, que no van trigar a indagar més sobre l'assumpte.

A més, Sofia no es limita a assistir a les trobades, sinó que ho fa en companyia de la família. En una de les publicacions més recents, va compartir una fotografia amb un cor blanc, aparentment dedicada a Vinícius. Aquest gest ha estat interpretat pels seguidors com un senyal d'afecte clar.

Un intercanvi de missatges que provoca el 'salseig'

A les xarxes socials, la interacció entre tots dos no ha passat desapercebuda. Vinícius va publicar una imatge amb el missatge “estimo aquest equip, seguirem per més”, i Sofia va respondre amb un altre cor blanc. Aquest intercanvi ha provocat tota mena de comentaris i especulacions, tant de seguidors com d'experts en entreteniment

| YouTube

Per si no n'hi hagués prou, els vídeos que Sofia puja als seus perfils digitals també inclouen cançons que molts consideren dedicades a Vinícius. Les pistes no han fet més que augmentar les sospites, tot i que cap dels dos no ha confirmat la seva relació oficialment.

Sofia, el focus mediàtic pel seu passat

L'interès per Sofia també rau en el passat. La seva relació anterior amb Lucía de la Puerta, coneguda a nivell artístic, ha generat encara més interès. Això ha portat alguns a qüestionar-se si la seva proximitat amb Vinícius és només casualitat o si hi ha alguna cosa més profunda entre ells.

Mentrestant, Vinícius Jr es manté centrat en la carrera esportiva. I encara que no s'ha pronunciat sobre els rumors recents, la seva activitat a les xarxes socials deixa entreveure que està gaudint de la seva vida dins i fora del camp.

Amb cada pista que apareix, creix l'interès per saber-ne més. Els seguidors de Vinícius i el Reial Madrid estan atents, esperant que tots dos donin alguna confirmació en el futur. Ara com ara, el misteri sobre la seva relació manté viu l'interès mediàtic.