'Com si fos ahir' del 14 de febrer: L'Ismael descobreix un secret

per Xavi Martín

El dia de Sant Valentí promet portar girs inesperats als personatges de Com si fos ahir. Aquest divendres 14 de febrer de 2025, la sèrie celebra una jornada en què les relacions i les coincidències es convertiran en protagonistes. D’entrada, el Miquel, sempre atent a l’ambient dins de la consultoria, s’adona que és urgent fomentar una mica de germanor i que tothom desconnecti de la rutina laboral.

Els problemes entre la Cèlia i el Víctor no acaben de solucionar-se. Per això, decideix organitzar un sopar d’equip on, a més, anima els treballadors a venir acompanyats de les respectives parelles. L’objectiu és clar: conciliar la vida familiar i la professional, i que cadascú pugui mostrar una part de la seva realitat fora de la feina.

La Cèlia, que encara es troba adaptant-se al seu paper de sòcia i gestionant els conflictes amb el Víctor, es pren seriosament la iniciativa i de seguida aprofita l’ocasió per convidar-hi el Bru, parella del Víctor. Tant és així, que decideix fer-li una proposta gens menyspreable: encarregar-li la reforma del bany. Què en pensarà el Víctor de tot això?

| TV3

Nit boja de l'Itziar i el Francesc

En una altra trama, la Sílvia, la Itziar i el Francesc han decidit desempallegar-se de les preocupacions diàries i viure una nit diferent. El pla comença amb un karaoke, un ambient perfecte per deixar-se anar i riure una estona de les desafinades de cadascú.

Tot sembla indicar que la Itziar estarà disposada a arriscar-se a l’hora de cantar i que en Francesc, malgrat la seva timidesa, pot sorprendre amb alguna interpretació encertada. Amb el bon rotllo instal·lat a la taula, la Sílvia opta per marxar una mica abans, però la festa no s’acaba aquí: la Itziar i el Francesc decideixen fer un pas més i posar rumb a un club de jazz. En aquest ambient càlid i musical, tot apunta que la connexió entre ells fluirà encara més.

| TV3

L'Ismael enxampa el seu pare

Mentrestant, el Litus i l’Ismael viuen una situació d’allò més còmica sense ser-ne conscients. Cadascun té una trobada amorosa programada a Sitges, però cap d’ells vol reconèixer-ho davant l’altre, de manera que s’inventen excuses per justificar la seva absència.

El que no sospiten és que tots dos estan a punt d’enfilar el mateix camí. La gran pregunta és si acabaran topant-se cara a cara pels carrers de Sitges quan vagin a veure l’Àngela i l’Aloma respectivament. I ho hem descobert a l'avançament ofert per TV3. L'Ismael veu el seu pare però el Litus no se n'adona.

On i a quina es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del divendres 14 de febrer de 2025?

El nou episodi de “Com si fos ahir” s’emetrà a partir de les quatre i un minut de la tarda i tindrà una durada de 35 minuts segons la programació oficial de TV3. Es podrà seguir en directe tant a TV3 com a la plataforma 3cat.