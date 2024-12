El Nadal d'Úrsula Corberó: Amb la seva mare i menjar tradicional català

per Iker Silvosa

Un dels grans atractius de la premsa rosa durant l'època nadalenca és descobrir on i amb qui celebren aquestes dates els famosos. Mentre alguns opten per destinacions exòtiques i platges llunyanes, altres prefereixen la calidesa de la llar i la companyia dels seus. En aquests dies plens de màgia, els detalls més propers de les celebracions de les estrelles solen causar tant interès com els seus grans projectes.

Úrsula Corberó, l'actriu catalana de 35 anys que ha conquerit Hollywood i les plataformes de streaming amb el seu talent, ha optat per un Nadal proper, familiar i profundament arrelat a la seva terra natal. En lloc de viatges exòtics o esdeveniments exclusius, Corberó ha tornat a Sant Pere de Vilamajor, el seu poble natal al Vallès Oriental, per celebrar les festes juntament amb la seva mare, Esther Delgado, i altres éssers estimats.

Una catalana de cor

Úrsula Corberó, coneguda pel seu paper com a Tòquio a La Casa de Papel i pel seu recent èxit a El cuerpo en llamas al costat de Quim Gutiérrez, sempre ha mostrat el seu vincle amb Catalunya. Encara que la seva carrera l'ha portat a escenaris internacionals, l'actriu mai oblida les seves arrels. Aquest Nadal, ho ha demostrat amb una sèrie de publicacions a xarxes socials que han encantat els seus seguidors.

| Instagram

L'actriu va compartir un selfie al costat de la seva mare, amb qui manté una relació molt propera. "Bon Nadal", va escriure Corberó en la seva publicació, mostrant la seva complicitat amb Esther Delgado, que lluïa una elegant brusa verda, perfecta per a l'ocasió. Ambdues desprenen una bellesa única, reflectint l'harmonia d'una celebració íntima i especial.

Tradició i sabor català

Úrsula també va voler mostrar als seus seguidors un dels elements més importants del seu Nadal: el menjar. Aquest any, la família Delgado Corberó va decidir no cuinar a casa i gaudir dels millors plats tradicionals catalans al restaurant Amar de Barcelona. Entre els plats servits va destacar l'escudella, un dels emblemes de la gastronomia catalana en aquestes dates.

En les seves xarxes socials, l'actriu va qualificar els xefs del restaurant com "ELS MILLORS" i va compartir un vídeo de la taula nadalenca plena de delícies. Des de cigrons fins a carns i sopes, cada detall del menjar reflectia l'essència de Nadal a Catalunya. Sens dubte, l'elecció del restaurant Amar, amb el xef Gonzalo Hernández al capdavant, va ser un encert que Úrsula no va dubtar a recomanar.

| Instagram

A més del menjar i la companyia de la seva mare, Corberó també va mostrar una imatge del seu gosset, lluïnt un ornament nadalenc, per completar la seva felicitació nadalenca. Aquest detall demostra el seu amor pels animals i el seu desig de compartir moments entranyables amb la seva família, tant humana com peluda.

Encara que no s'ha confirmat la presència de la seva parella, l'actor argentí Chino Darín, en les celebracions familiars, és possible que també hagi estat present. Darín va compartir a les seves xarxes socials una imatge des d'un avió, cosa que ha portat els seus seguidors a especular sobre un possible encontre a Catalunya.