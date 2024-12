L'Àngel Llàcer emociona els oients de RAC1: 'Aquest any...'

L'arribada de Nadal porta moments de celebració, emoció i retrobament. En aquestes dates, el teatre i la música es converteixen en protagonistes, oferint instants únics que commouen i uneixen les persones. Aquest esperit es va viure intensament al Palau de la Música Catalana, on un esdeveniment especial va deixar una empremta inesborrable en el públic.

El retorn d'Àngel Llàcer al Palau de la Música

Durant la celebració del programa "És Nadal al món", un especial dirigit per Jordi Basté, l'Àngel Llàcer va ser rebut amb una càlida ovació. L'artista, reconegut pel seu carisma i versatilitat, es va mostrar visiblement emocionat al compartir com havia estat el seu any. Llàcer va relatar que, en els primers mesos de 2024, va perdre el seu gos, un company molt important per a ell. Poc després, va contreure una bactèria durant un viatge, que va derivar en una greu infecció i va implicar diverses intervencions quirúrgiques i enfrontar-se a un llarg procés de recuperació.

| 3Cat

Malgrat les dificultats, Llàcer va expressar el seu agraïment pel suport rebut durant aquests mesos complicats. El seu retorn al teatre, segons va explicar, ha estat una font d'energia i esperança. Quelcom que va quedar reflectit en el seu entusiasme al parlar de la seva obra "El petit príncep", que porta 15 anys dirigint i que acumula més de 400.000 espectadors.

Un moment inoblidable sobre l'escenari

L'actuació d'Àngel Llàcer al Palau de la Música va estar plena de moments entranyables. Un dels més destacats es va produir quan va convidar un jove de 12 anys a pujar a l'escenari per a interpretar junts una cançó de "El petit príncep". Aquest gest, espontani i emotiu, va reflectir la connexió de l'artista amb el públic i la seva passió per compartir l'art de manera propera.

L'aplaudiment càlid i prolongat del públic va ser una mostra de l'afecte cap a Llàcer. L'artista va deixar clar que, malgrat els obstacles, el teatre continua essent un espai on pot abocar la seva energia i emocions.

| Antena 3

El poder de l'art per Nadal

L'esdeveniment al Palau de la Música no només va celebrar Nadal, sinó també el poder transformador de l'art. L'Àngel, amb la seva sinceritat i la seva història de superació, va recordar a tots els presents la importància de valorar cada moment. La seva actuació va ser un testimoni de resiliència i un homenatge a la capacitat de l'art per inspirar, connectar i emocionar.