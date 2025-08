'Pasapalabra' atura el programa i confirma el rumor sobre Manu i Rosa: 'Marxem'

El popular concurs Pasapalabra ha generat aquesta setmana un rebombori entre els seus seguidors després de confirmar una gran notícia que molts ja anticipaven. El programa ha anunciat una pausa temporal que ha posat en alerta l'audiència. Més enllà del descans habitual, aquesta vegada l'anunci ha anat acompanyat d'un missatge clar sobre el futur de dos dels seus protagonistes més estimats, Manu Pascual i Rosa Rodríguez.

Durant el mes de juliol, l'equip de Pasapalabra ha viscut un dels períodes més exigents de l'any. La pressió per mantenir el ritme diari i la qualitat del programa ha estat notable, sobretot en aquesta època en què la calor i la fatiga es fan notar. Perquè el programa seguís en antena durant l'estiu, tots han hagut de redoblar esforços, mantenint viu l'interès pels famosos Roscos de Manu i Rosa.

| Atresmedia

Amb el tancament del mes, finalment ha arribat el moment de fer una pausa. La notícia ha estat anunciada per Roberto Leal, presentador del programa, qui ha compartit un vídeo molt especial per acomiadar la temporada. En aquest vídeo, amb una dosi d'humor i ritme, s'ha mostrat la gran família que conforma Pasapalabra, des de l'equip tècnic fins als rostres més visibles davant les càmeres.

Pasapalabra frena, però Manu i Rosa continuen la lluita pel Rosco

El missatge de Roberto Leal ha estat clar i directe: “Nosaltres ens agafem uns dies”. Amb aquestes paraules, ha posat fi a una etapa intensa, confirmant que Manu, Rosa i tot l'equip gaudiran d'uns dies per desconnectar i recarregar energies. Aquesta decisió ha estat rebuda amb entusiasme per l'audiència, que entén la necessitat d'un merescut parèntesi després d'una temporada tan exitosa.

Cal destacar que, tot i que el programa frena temporalment, manté el seu compromís amb l'audiència. Els seguidors podran continuar gaudint del programa de dilluns a divendres a les 20:00 hores a Antena 3, on s'emetran els episodis ja gravats. Així, l'expectació es manté per veure si Manu o Rosa aconseguiran finalment coronar-se guanyadors del Rosco.

La temporada culmina amb un descans conjunt per a Manu, Rosa i tot l'equip de Pasapalabra

Aquest descans també reflecteix la importància de l'equip que hi ha darrere de Pasapalabra. No només els concursants i el presentador, sinó també tot el personal tècnic, de producció i suport han treballat sense descans perquè cada entrega fos un èxit. Per això, aquest parèntesi és també un reconeixement a l'esforç col·lectiu que fa possible el programa.

| Atresmedia

En definitiva, el programa ha confirmat que Manu, Rosa i l'equip es prenen un respir per gaudir d'unes merescudes vacances. Aquest temps permetrà a tothom tornar amb més energia i continuar oferint l'entreteniment de qualitat que caracteritza el concurs. Per ara, toca esperar per veure quines novetats portarà la pròxima temporada.