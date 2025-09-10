Màxima felicitat a Holanda: la princesa Amàlia fa un pas clau com a futura reina

La princesa Amàlia d'Holanda ha començat una nova etapa en el seu camí cap al tron. Després d'un estiu que ha estat qualificat per molts com “l'estiu de la seva vida”, l'hereva ha tornat a la vida oficial amb força. Ha acabat les seves vacances i ha iniciat un curs clau tant en la seva formació acadèmica com institucional.
Amàlia ha gaudit d'unes setmanes inoblidables al costat de la seva família. Els reis i les seves filles han passat l'estiu a la seva vila de Grècia, situada a Kranidi, amb vistes al mar Egeu. Allà han descansat, han desconnectat i han recarregat energies, però ara, l'agenda oficial ha tornat, i amb ella, el compromís d'Amàlia amb el seu futur com a reina.
Per inaugurar aquest nou curs polític, la princesa ha estat rebuda per Femke Halsema, alcaldessa d'Amsterdam. Juntes, i en companyia del consell municipal, s'han posat al dia sobre temes empresarials, culturals, socials i esportius de la capital. Amàlia ha assistit a la trobada amb un elegant look "working girl", marcant l'inici d'una etapa més madura i professional.
Amàlia d'Holanda ha començat a combinar la seva agenda institucional amb els seus estudis
Aquest acte ha marcat el seu retorn a la vida pública. Ha estat una aparició molt esperada. La princesa ha obert la seva agenda una setmana després que els seus pares, els reis Guillem i Màxima.
La seva presència ha estat celebrada per tots els seguidors de la Família Reial dels Països Baixos. Amàlia d'Holanda ha començat a combinar la seva agenda institucional amb una nova llicenciatura en Dret dels Països Baixos, un pas essencial en la seva preparació com a futura monarca del país.
Les dues germanes d'Amàlia es troben fora d'Holanda
Mentrestant, les seves germanes han seguit camins diferents: la princesa Alèxia ha continuat els seus estudis al Regne Unit. Per la seva banda, la princesa Ariane ha iniciat un any sabàtic. Ho ha fet de manera simbòlica i solidària, llençant-se a un dels canals d'Amsterdam per una causa benèfica, un gest que ha recordat a la seva mare el 2012.
Aquest retorn d'Amàlia ha estat rebut amb entusiasme per la ciutadania. L'hereva ha demostrat compromís, maduresa i proximitat.
El seu pas endavant ha estat considerat clau pels mitjans i per l'opinió pública. Els holandesos han sentit una gran felicitat en veure-la assumir noves responsabilitats. Amb serenor i entusiasme, Amàlia ha fet un pas ferm cap al seu futur com a reina.