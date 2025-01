María Xinxó, de 'La Selva', el seu exnòvio és una cara coneguda de TV3

La periodista María Xinxó va decidir fer un gir en la seva trajectòria a finals del passat estiu de 2024. Fins aquell moment, era coneguda fonamentalment per la seva veu a les ones de RAC 1, on havia treballat durant diversos anys, demostrant un gran talent i versatilitat en antena. No obstant això, en les seves últimes declaracions, va assegurar que notava la necessitat d'un canvi: havia arribat el moment d'obrir-se a noves oportunitats.

El seu fitxatge per 'La Selva'

Va ser llavors quan va sorgir l'ocasió de fer el salt a la televisió i unir-se a un projecte novedós a TV3 anomenat La Selva. El programa que va arrencar el 12 de setembre de 2024 i que a dia d'avui, ja al gener de 2025, porta diversos mesos en emissió amb una bona acollida.

L'aventura televisiva de La Selva està capitanejada per Xavier Grasset, un rostre de sobrada experiència a la cadena pública catalana. Dins d'aquest equip, María Xinxó s'ha integrat com a col·laboradora habitual. Aportant frescor i una visió diferent als temes que s'aborden a l'espai.

En un principi, la seva idea era participar de forma puntual. Però després de la bona sintonia mostrada en les primeres reunions de treball, TV3 li va oferir un lloc estable en el repartiment del programa. Aquest moviment li ha donat l'oportunitat de créixer professionalment davant de la càmera, deixant per un temps el micròfon que la caracteritzava.

Un passat al costat d'una cara coneguda de TV3

Encara que el seu pas a la televisió sigui una de les novetats més destacades en la seva carrera. Resulta igualment cridaner recordar que María Xinxó va tenir una relació sentimental amb una de les cares més conegudes de la pròpia TV3. Es tracta de Maiol Roger, qui fa uns anys va conduir el programa Planta Baixa.

I posteriorment, fa al voltant d'un any, va saltar a la ràdio per exercir com a sotsdirector d'Els Matins de Catalunya Ràdio juntament amb Ustrell. D'aquesta manera, en l'actualitat, l'exparella de la periodista es manté ferma en la seva tasca a les ones. Mentre que ella ha preferit canviar la ràdio per la petita pantalla.

L'amor per la professió és un dels trets que uneixen aquests dos periodistes, tot i que la seva relació va acabar fa temps. Tant María com Maiol han sabut forjar-se una reputació en els mitjans de comunicació de gran rellevància a tota Catalunya, encara que cadascú ho faci en formats diferents.

De la mateixa manera que en el seu dia la periodista va anunciar públicament la seva sortida de RAC1, Maiol també va comunicar el seu pas de la televisió a ràdio. Confirmant la passió que ambdós senten per les paraules i la informació.

Ara, amb La Selva consolidada a les tardes de TV3 i diversos mesos a les seves esquenes, María Xinxó afronta amb il·lusió el repte de connectar amb el públic televisiu.

Segons ha explicat en alguna entrevista, el seu propòsit és aportar espontaneïtat i proximitat a un format que busca trencar amb esquemes i oferir un espai més fresc. Mentrestant, Maiol Roger continua pujant esglaons en l'àmbit radiofònic. Un mitjà en el qual se sent tan còmode com ella ho estava abans de fer el salt a la pantalla.