'Com si fos ahir' del 9 de gener: El Salva pateix per la decisió del Joel

Després d’un final de capítol tens amb l’Eva amb el lliri a la mà, demà dijous ‘Com si fos ahir’ tindrà tres trames. Cap d’elles tindrà a veure amb els avenços de l’Andreu per descobrir la mentida del Rodri. L’Eva, una vegada més, no vol veure la realitat i no se n’adona que el Rodri no és metge. La patacada tornarà a ser forta. I en van...

A la primera de les trames de dijous, veurem que la Isabel ha decidit accelerar la seva aproximació al Joel. Amb el pare a la presó, sembla que els problemes s’han acabat però cal recordar que l’Isabel no té la custòdia del seu fill.

La convivència amb la Marta i el Salva està consolidant un vincle familiar molt sòlid i la Isabel creu que és el moment de fer un pas endavant. Així doncs, es planteja si el seu fill voldria tornar a viure amb ella, i no dubta a formular-li la pregunta directament. Aquesta iniciativa, però, desperta sentiments contradictoris en el noi, que fins ara semblava còmode a casa del Salva i la Marta. El Salva pateix i caldrà veure quina serà la reacció de la Marta.

| TV3, Vectortradition, XCatalunya

Enmig d’aquest context, el Joel fa un comentari aparentment innocent que encén les alertes del Salva. Les paraules del noi, plenes d’una barreja d’il·lusió i nostàlgia, deixen entreveure que potser està considerant la possibilitat de marxar de la llar on viu actualment. El Salva, que ha fet un gran esforç per forjar un entorn estable i protector per al Joel, es queda trasbalsat davant la perspectiva de perdre’l.

Nou acostament entre la Gemma i la Cristina

Mentrestant, la Gemma i la Cristina tornen a coincidir per tractar temes laborals. La Gemma, amb la seva experiència en gestió i assessorament, ajuda la Cristina a perfilar estratègies perquè el seu negoci tiri endavant. S’entenen. Tenen caràcters forts i molt similars i podrien acabar topant. I més si tenim en compte que la Cristina té més malícia.

La Gemma també vol posar ordre en la seva pròpia vida. Després de diverses anades i vingudes personals i professionals, està valorant vendre la seva part de sòcia de la consultoria. Es presenta a la consultoria per parlar amb el Miquel. La Noe, que sap que el Víctor hi té interès, intenta evitar que pugui parlar amb la Gemma.

La Cèlia té dubtes

Finalment, la Cèlia (Sara Espígul) es troba en un moment vital molt delicat. La idea de fer un tractament de fertilitat per quedar-se embarassada, que fins fa poc veia com una prioritat, ara entra en conflicte amb la seva carrera professional. Les oportunitats que té al davant i la possibilitat de créixer laboralment la fan replantejar-se els seus objectius immediats. En parlarà amb la Noe.

| TV3

Amb tots aquests fronts oberts, el capítol de Com si fos ahir d’aquest dijous promet estar ple d’emocions, dubtes i decisions que sacsejaran la vida quotidiana dels personatges. La Isabel busca recuperar el seu fill, el Joel medita un possible canvi de rumb, la Gemma valora noves rutes professionals, i la Cèlia es debat entre el seu desig d’esdevenir mare i la seva ambició laboral. Un escenari on cadascú haurà de fer-se escoltar i prendre partit abans que la rutina, un cop més, els superi.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dijous 9 de gener de 2025?

El capítol, segons la programació oficial de TV3, començarà aviat: a les quatre i dos minuts de la tarda. Tindrà una durada aproximada de quaranta minuts. Com sempre, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.