Marc Giró, preocupat després de la seva darrera petició a Televisió Espanyola

L'estiu porta canvis que poques vegades s'anuncien amb tant de suspens com el futur del late night més comentat del moment. Late Xou va tancar la seva tercera temporada amb èxit, sense comiat oficial, deixant un aire de misteri que ha provocat més especulacions que certeses.
Negociació al límit després de l'èxit nocturn
Des de la seva estrena a La 2, Late Xou va viure una progressió meteòrica. El programa va superar amb escreix les expectatives. La tercera temporada va tenir una mitjana prop d'un 9,8 % de quota i uns 795.000 espectadors a La 1 a la primavera de 2025. Aquestes xifres auguraven un retorn raonablement ferm… fins que va arribar el silenci després de Setmana Santa i, amb ell, els dubtes sobre si Giró continuaria al capdavant.
Les negociacions amb RTVE es van allargar i van resultar tenses. El presentador va confessar al pòdcast I tu què mires? que està “veient cada coma, cada clàusula”, mentre els equips implicats afinen l'acord. El que no va passar desapercebut va ser la seva sinceritat. “He demanat més diners públics”, va dir amb ironia, deixant clar que el caixet del programa també és sobre la taula.
L'ombra d'altres cadenes i l'humor com a escut
Giró no va amagar que les converses amb RTVE no van ser les úniques. Va fer broma dient que si Mediaset li oferís 400 milions passaria de la pública a la privada, i va assegurar que “l'han trucat totes” les cadenes, sense faltar-hi bon humor. Tanmateix, va deixar clar que el seu compromís amb el públic segueix intacte: “va a tope amb el públic” va afegir.
Una promoció enigmàtica i l'anunci de retorn
Mentrestant, RTVE va activar la intriga amb una promoció impactant. Marc Giró apareix hospitalitzat en coma, acompanyat del missatge “Continuarà?”, suggerit com un gest humorístic que va encendre encara més la curiositat de l'audiència. Oficialment, La 1 va anunciar a les seves xarxes el 21 de juliol el retorn de Late Xou al setembre, acompanyat d'un vídeo recopilatori dels seus millors moments.
Realitat o somni nostàlgic
El retorn de Late Xou exemplifica com un format fresc i proper, liderat per un comunicador sagaç com Marc Giró, pot institucionalitzar-se dins d'una televisió pública en transformació. L'humor, acompanyat d'una certa audàcia contractual, ha estat clau per negociar la seva continuïtat. L'expectació no només rau en la seva tornada, sinó també en com evolucionarà el to del programa en aquesta quarta temporada.
Mentre tothom rema en la mateixa direcció queda pendent la data exacta i els detalls finals. Aquests seran decisius per saber si Late Xou es consolida o es converteix en un somni nostàlgic que alguns temen que romangui en el record.