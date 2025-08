Marc Clotet i Natalia Sánchez: Les seves vacances més esperades

per Duna Costa

Quan parlem de moments celebrats per qualsevol família nombrosa, les vacances familiars ocupen un lloc privilegiat. Però el viatge que la parella formada per Marc Clotet i Natalia Sánchez acaba de protagonitzar té tots els ingredients per convertir-se en un dels records més entranyables de l'any. Després d'un curs professional exigent, aquesta escapada ha reunit la família en un racó costaner de Catalunya que ha encisat l'actor: Cadaqués, un paradís artístic al costat de la Mediterrània.

Relaxació a Cadaqués

La parella va escollir Cadaqués, un petit poble de poc més de 3.000 habitants, per oblidar-se d'agendes i focus mediàtics. Clotet va descriure el lloc com el seu “poble de l'ànima” i va comentar que “ens encanta perdre'ns quan podem” a Crónica Global. Natalia, per la seva banda, va afegir que qualsevol localitat mediterrània té màgia, però que aquest destí guarda un encant especial.

El destí reuneix platges de pedres suaus, carrers blancs plens d'història i un ambient cultural lligat al llegat de Dalí i altres artistes. I tot i que és cada cop més popular, continua oferint aquella calma que ells buscaven.

| Diez Minutos

La família i la seva història

De les històries a xarxes sorgeix un detall tendre: així ho sabien després de publicacions recents. A Instagram, Sánchez va compartir escenes del dia a dia familiar mentre l'actor gaudia de la seva primera experiència estiuenca conjunta amb els petits, Lía i Neo, de cinc i quatre anys. Les instantànies reflecteixen capvespres, jocs a la platja i plans senzills com paddle surf i barbacoes a l'aire lliure.

Tant Clotet com Sánchez han expressat públicament com era de necessari aquest descans i com resulta de reconfortant redescobrir els seus llocs preferits a través dels ulls dels seus fills. Aquesta escapada té un context més profund. La parella va començar la seva relació el 2014, després de coincidir a l'obra de teatre Amantes i des de llavors han mantingut un perfil reservat però constant.

El gener de 2019 va néixer Lía, prematura, i el maig de 2020 va arribar el seu germà Neo, en un part totalment natural descrit per Sánchez com molt respectuós. Ambdós han compartit amb els seus seguidors els diferents processos i emocions d'aquella etapa.

| Artindo, XCatalunya

Un destí per desconnectar

Sánchez ha escrit sobre com adormir els seus petits i mandrejar al llit als matins ha estat un regal emocional. Marc, per la seva banda, ha resumit amb emoció com dedicar temps als seus fills els ha retornat una perspectiva renovada de la paternitat.

En conjunt, aquestes vacances es perfilen com un exercici de desconnexió conscient i d'intimitat gaudida. Cadaqués els va oferir una barreja de paisatge artístic i idíl·lic i un entorn on els nens van poder explorar i aprendre en llibertat i amb seguretat. La seva escapada barreja descans, bellesa i emoció familiar en temps real.

Marc Clotet i Natalia Sánchez han viscut l'estiu que s'esperaven: una estada tranquil·la, entre paisatges mediterranis i estima en família. Cadaqués s'ha convertit en el seu refugi, i el seu àlbum d'estiu transmet proximitat i autenticitat. Tot apunta que, després d'aquest descans, tornaran amb més inspiració i energia per als projectes professionals que els esperen.