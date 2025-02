'Com si fos ahir' 21 de febrer: Marta en fa una de grossa quan sap una cosa del Joel

Darrer capítol de la setmana de ‘Com si fos ahir’... i passaran coses. Aquest capítol ens porta un dia intens en què els sentiments es barregen i les decisions es prenen a contracorrent. Comencem amb la Lídia, que es troba en un estat d’eufòria total perquè avui arriba el Llibert, aquell amant a distància que li ha promès noves il·lusions... i tret molts diners.

Després d’haver li assegurat que ell vivia a Barcelona, la Lídia, amb la il·lusió ben alta, li demana el pis a la Gina perquè pugui quedar-hi quan arribi. Aquesta petició, plena de desig de construir un futur junts, representa per a la Lídia una oportunitat de deixar enrere el passat i començar una nova etapa. Però just quan sembla que la felicitat és a la vista, la Lídia rep un missatge desolador que la deixa perplexa i en un estat d’ànim molt diferent. A l’avançament ofert per TV3 no es veu res d’això i per tant no sabem què dirà el missatge però tot indica que a darrera hora el Llibert no apareixerà.

Frustració de la Naiara

D’altra banda, la Naiara té també els seus dubtes quan observa uns blaus que li criden l’atenció al coll del Jess. Amb el seu esperit d’investigadora, la Naiara decideix preguntar-li directament al noi sobre aquests estranys senyals. El Jess, en intentar explicar-se, li diu que va caure del patinet, una excusa que sona massa forçada per a la perceptiva Naiara. Sense poder acceptar aquesta versió tan simplista, decideix espiar-lo per descobrir la veritat.

Ella i el Karim van veure clarament que al bar hi passava alguna cosa i que el Jess hi està implicat. Quan ho torna a comentar a la seva professora a l’Escola de Policia, aquesta se la treu de sobre. La burocràcia i el caràcter de la Naiara són bastant incompatibles.

La Marta esclata

Mentrestant, les tensions familiars es tornen a fer evidents en l’entorn del Joel. El Salva ha comunicat a la Marta que el noi passarà el dissabte d’excursió amb el Quique, la Cèlia i l’Adrià. Aquesta notícia, que a primera vista podria semblar una bona oportunitat perquè el Joel gaudeixi d’un dia diferent, resulta ser una font de gran frustració per a la Marta. La dona se sent traïda i exclosa, cosa que la porta a tenir un atac de ràbia. La Marta enrabiada és molt perillosa i no seria la primera vegada que no calcula les conseqüències dels seus actes.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del 21 de febrer de 2025?

El darrer episodi de la setmana de “Com si fos ahir” s’emetrà aquest divendres a les quatre i tres minuts de la tarda amb una durada de trenta-vuit minuts. Es podrà veure en directe tant a TV3 com a la plataforma 3cat.