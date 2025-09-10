Kensington Palace, incapaç d’aturar el nou rumor que circula sobre Kate Middleton

Kensington Palace es troba en una batalla constant contra la marea d'especulacions. L'última onada de teories se centra en Kate Middleton i el seu recent canvi físic. Des de la institució han contemplat com, malgrat els intents, res pot retornar la credibilitat sobre la princesa.
La viralitat ha flotat a xarxes, fòrums i tabloides amb una energia pròpia. Qualsevol intent oficial de bloquejar-ho és inútil i el silenci de Kensington no afavoreix la situació. Enmig d'aquest escenari, Kate ha reaparegut acaparant novament totes les mirades.
Kate Middleton complica les coses a Kensington Palace
Kensington Palace té per davant nombrosos fronts oberts. Al retorn del príncep Harry s'hi ha unit l'última polèmica protagonitzada per Kate Middleton. Al Regne Unit no es parla d'una altra cosa i la princesa de Gal·les és qui acapara gran part de l'interès mediàtic per la seva cabellera.
Des del palau són incapaços d'aturar el run-run que circula sobre Kate i la teoria que està utilitzant una perruca. No hi ha proves concretes que donin suport a aquesta idea, però el seu canvi d'estil en el seu retorn oficial després de les vacances va fer saltar les alarmes. Des de llavors, els esforços de Kensington Palace per posar fi a les hipòtesis han estat en va.
La conversa a les xarxes socials i mitjans de comunicació sobre Middleton és incessant. Alguns comentaris suggereixen l'ús de cabells falsos, mentre d'altres esmenten extensions o algun tipus d'ajuda capil·lar. La conclusió per a la gran majoria és clara: la cabellera de Kate no és autèntica.
En aquesta guerra per desviar l'atenció, no ajuda que des de Kensington Palace guardin silenci per no entrar en polèmiques i debats. Ja ho van fer quan Kate va desaparèixer durant mesos a causa de la seva malaltia, i finalment va haver de sortir al pas dels rumors. El silenci continu de Kensington Palace davant aquestes especulacions no ha fet més que alimentar el foc.
Tanmateix, en aquesta ocasió, prefereixen contrarestar les especulacions a cop de noves aparicions. Com la que es va produir dissabte passat quan Kate va assistir a un partit de rugbi entre Anglaterra i Austràlia. A aquest s'hi va sumar la visita de Middleton i Guillem a la Federació Nacional de l'Institut de la Dona.
Kensington Palace canvia d'estratègia amb Kate Middleton
Aquestes dues recents aparicions de Kate després de la seva polèmica visita al Museu Nacional de Londres han estat la resposta de Kensington Palace als rumors. Veient-se incapaç d'intentar canviar l'opinió sobre la cabellera de Middleton, aquesta ha aparegut amb un altre canvi de look.
Amb els cabells més controlats i recollits en una mitja cua elegant, la seva presència va ser la millor rèplica a les veus malintencionades. Molts van notar que Kate havia tornat al seu habitual to castany, lluint més natural i reconeixible.
Aquest canvi cap a un look més clàssic i la seva aparença relaxada van funcionar com un missatge sense paraules. Fins i tot es va atrevir amb un discret recollit que li va aportar més naturalitat a la seva presència. Encara que Kensington Palace no es va pronunciar directament, aquella aparició va parlar més fort que qualsevol comunicat.
Kate sembla haver captat el missatge que el seu canvi de look inicial no va rebre l'aprovació del Regne Unit. En lloc de lluitar contra les crítiques, Kensington ha canviat d'estratègia deixant que sigui la princesa qui, amb les seves aparicions, acabi amb els rumors.
Encara és aviat per fer balanç de si aquest pla ha tingut l'efecte desitjat. Hi ha qui encara dubta que s'estigui explicant tota la veritat sobre la duquessa de Cambridge. Caldrà esperar per veure si Kensington Palace aconsegueix el seu propòsit i el tema de la cabellera de la princesa acaba en l'oblit.