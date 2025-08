Kate Middleton sorprèn tothom: El príncep Guillem, molt orgullós

En plena pausa estival, la Princesa de Gal·les ha interromput breument les seves vacances familiars per reprendre una passió que va cultivar en els seus anys universitaris: l'art. Però no com a simple visitant, sinó com a comissària. Aquest moviment ha sacsejat suaument els cercles reials i culturals.

El que ha passat al V&A East Storehouse

El passat 30 de juliol de 2025 es va inaugurar la mini-exposició Makers and Creators al nou edifici del Victoria & Albert Museum a Stratford (Londres). Kate Middleton va actuar com a comissària, seleccionant personalment una sèrie de peces històriques carregades de significat. Entre elles destaca una aquarel·la del bosc de Beatrix Potter, un àlbum fotogràfic familiar, un gerro de porcellana de la dinastia Qing i un vestit de ballet del Royal Ballet de 1960 dissenyat per Oliver Messel.

L'objectiu de l'exposició era mostrar com els objectes del passat poden inspirar creativitat avui dia. La mostra forma part de més de cent mini‑exposicions autoguiades del museu i estarà disponible al públic gratuïtament fins a principis de 2026.

Context personal i professional de Kate

Llicenciada en Història de l'Art a la Universitat de St Andrews, Kate hi va conèixer el Príncep Guillem i ha mostrat al llarg dels anys un interès constant per l'art i el patrimoni. El seu paper com a patrona del V&A, des de 2018, l'ha involucrada en iniciatives culturals vinculades als infants, la fotografia i el disseny.

El seu retorn a l'esfera pública ha estat gradual. Després d'una operació el gener de 2024 i tractament oncològic, va reprendre actes oficials al juny d'aquell any i s'ha mostrat en remissió des del gener de 2025. Aquest projecte artístic suposa una pausa activa, plena de creativitat, significativa i sense cop mediàtic.

Reaccions del museu i ressò mediàtic

El director del V&A, Tristram Hunt, va lloar la implicació de la princesa durant una visita privada al juny. Va valorar la seva curiositat per la conservació dels objectes, el seu coneixement tècnic sobre teixits de William Morris i el seu interès en fotografia. “Una energia increïble... molt dinàmica i concentrada” van ser les seves paraules.

A les xarxes socials del museu i mitjans especialitzats es va destacar com Kate va participar activament en el disseny de la narrativa darrere de l'exposició, amb un enfocament reflexiu i educatiu.

La narrativa de l'exposició plena de bellesa i funció

La comissaria no és ornamental, sinó que busca vincular objectes significatius amb la creativitat contemporània. Sota el missatge que figura al costat de la seva selecció, Kate expressa que “els objectes poden explicar una història... poden crear una narrativa sobre el nostre passat i inspirar el nostre futur creatiu”.

La peça inspirada per Charlotte, la seva filla, fan del ballet, connecta emocionalment el passat familiar amb el contingut cultural. Igualment, la inclusió dels quilts de Gal·les o peces de Morris & Co suggereix un reflex d'identitat britànica combinada amb internacionalitat artística.

Una nova etapa per a Kate

Aquest compromís artístic té lloc quan la família gaudeix del descans d'estiu. S'informa que l'exposició va ser anunciada des de Grècia, on la família està de vacances, fent encara més cridaner el gir sobtat d'agenda.

L'experiència ofereix un contrast amb altres aparicions tradicionals, i demostra que Kate pot conjugar el seu rol reial, el seu llegat educatiu i la seva passió personal sense necessitat d'escàndol ni dramatisme. Aquest pas mostra una altra faceta de Kate Middleton activa, reflexiva i creativa.

L'elecció de peces amb rerefons cultural i familiar revela una narrativa que combina art, arrels i futur. El desplegament ha despertat interès per saber si es veurà la princesa en projectes similars a partir de 2026.