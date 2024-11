Josep Maria Mainat sentencia Felip VI: 'Disfressat de...'

El Rei Felip VI va visitar recentment la localitat de Paiporta després dels efectes devastadors de la DANA a València. Vestit de civil i després en vestit militar, Felip va voler demostrar el seu suport a les tasques de recuperació.

Tot i això, la seva presència va generar polèmica, i en xarxes socials no van trigar a sorgir crítiques. La imatge del monarca va ser rebuda per alguns amb esbroncades i insults, qüestionant la seva implicació en la situació real dels afectats.

A més el Rei ens va deixar una imatge que no va trigar gens a fer-se viral. En què apareixia cobert de fang després de les esbroncades de la gent a la localitat Valenciana.

Això mateix va succeir a la Reina Letícia i Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana. D'altra banda, el que va haver de fugir primer del lloc va ser el president del Govern Pedro Sánchez, que va estar a prop de ser agredit pels ciutadans valencians.

| ACN

La resposta còmica de Mainat

Tot i les intencions del Rei Felip VI, molts van percebre el seu gest com una estratègia d'imatge. La seva vestimenta, comparada al de personatges de cinema militar, va desfermar una onada de comentaris sarcàstics. Entre aquests, va destacar el productor català Josep Maria Mainat, que no va dubtar a ser contundent en la valoració.

Amb un to crític, Mainat va escriure a X: "On va aquest inútil disfressat de Top Gun". Fent referència a la famosa pel·lícula protagonitzada per Tom Cruise. Per a Mainat i altres usuaris, la imatge del monarca en uniforme resultava innecessària i fora de lloc.

Mainat no va ser l'únic que va ironitzar amb la roba de Felip VI. Altres usuaris a X van sumar comentaris humorístics a la publicació, interpretant la vestimenta del rei com una disfressa de pel·lícula.

Altres usuaris s'afegeixen a les burles

Un usuari, Raimon Duran, va comentar: "Carnaval? És molt aviat, ¿oi?", insinuant que semblava una mena de disfressa de carnaval. Un altre usuari, Txell Meritxell, va fer broma dient: "S'ha descuidat l'avió", com si el monarca hagués oblidat l'avió que complementaria la seva vestimenta.

Alguns internautes van ser encara més sarcàstics, qüestionant si l'uniforme militar era, en realitat, un pijama per al teletreball. Així ho va expressar l'usuari Lluís, que va apuntar: "Teletreballa. És el seu pijama".

La publicació, plena de respostes humorístiques, va continuar amb altres usuaris que recordaven personatges de Top Gun. Com Ferran FB, que va expressar: "Volem la Kelly McGillis!", en referència a l'actriu de la pel·lícula.

L'uniforme militar del Rei Felip VI en aquest context va ser vist com un intent de dramatitzar-ne la presència i destacar-ne l'autoritat. Tot i això, per a molts, l'impacte va ser contraproduent.

Els comentaris a les xarxes reflecteixen l'escepticisme d'una part de la societat sobre les accions del monarca. En lloc de projectar proximitat i suport, l'elecció de la roba va ser interpretada com una representació més del seu paper en públic.