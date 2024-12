Irene, la germana gran de Pau Cubarsí: Així passen moments junts

per Sergi Guillén

Pau Cubarsí s'ha convertit en un dels noms més destacats del FC Barcelona, amb tan sols 17 anys, el defensa ha aconseguit consolidar-se com a titular al primer equip català. El seu exercici en el terreny de joc no deixa de sorprendre tant els aficionats com els experts en futbol. Una carrera meteòrica que promet ser una de les més prometedores del club.

Ahir, a Dortmund, Pau Cubarsí va demostrar per què Flick confia plenament en el seu talent i maduresa. La seva actuació va ser clau per a la victòria blaugrana davant del Borussia Dortmund en un partit que va definir les aspiracions de l'equip a la Champions. No només va mantenir la defensa ferma, sinó que també va destacar pel seu lideratge i la seva visió al camp.

Tot i això, més enllà del futbol, Pau també és conegut per la seva vida personal. Tot i que és discret amb la seva vida privada fora del terreny de joc, la seva relació amb la seva estimada germana gran, Irene Cubarsí, ha cridat l'atenció dels mitjans. Junts formen un equip inseparable i sempre troben temps per compartir moments especials.

Irene Cubarsí, el gran suport de Pau

Irene Cubarsí no només és la germana gran de Pau, sinó també una de les seves grans admiradores. Amb 21 anys, Irene s'ha convertit en un pilar fonamental a la vida del jugador. Tots dos comparteixen una relació molt càlida, cosa que es reflecteix a les xarxes socials ia les seves aparicions públiques.

| FCB

Recentment, Irene va publicar una fotografia a Instagram que mostra un moment còmplice entre ells a La Roca Village. Aquest centre comercial, famós per les botigues de luxe i l'ambient exclusiu, sembla ser un dels llocs favorits dels germans per desconnectar. A la imatge, tots dos posen davant d'un mirall, demostrant la complicitat que els uneix.

Un dia de compres i confidències

L'escapada a La Roca Village ha esdevingut una de les tradicions familiars dels Cubarsí. En aquesta ocasió, Pau va optar per un estil còmode i discret, vestint una caputxa negra per evitar cridar latenció. Per la seva banda, Irene es va mostrar elegant però casual, deixant clar que l'estil també és una constant a la família.

| Instagram

Segons fonts properes, els germans van aprofitar la visita per avançar algunes compres nadalenques. Botigues com Moncler o Dolce Gabbana figuren entre les seves favorites, encara que també se'ls va veure explorant altres botigues més assequibles. El moment va quedar immortalitzat en una selfie que reflecteix la proximitat i el bon humor de tots dos.

La família Cubarsí ha estat sempre un element totalment fonamental en l'èxit de Pau; malgrat la creixent fama del jugador català, el cercle proper manté un perfil baix.

Irene, en particular, ha estat una gran influència, acompanyant-ho en els moments clau de la seva carrera. Des del seu debut al primer equip fins a la seva recent renovació de contracte, ella ha estat allà com el seu principal suport.