La infanta Cristina ja no vol amagar la decisió que ha pres amb Pablo Urdangarin

Què seria de nosaltres sense les mares; són els nostres suports incondicionals i ens treuen del pitjor dels pous només amb una mirada. I si hi ha algú que personifica aquest esperit maternal aquests dies, és sens dubte la infanta Cristina. Ferma, discreta i sempre present, ha demostrat un cop més que no hi ha cap prioritat més gran que el benestar dels seus fills.
I així ho ha evidenciat amb dos d'ells: Irene, la petita de la família, i Pablo Urdangarin, qui continua consolidant la seva carrera esportiva. Per una banda, Irene, l'única filla dona de la infanta Cristina i l'exduc de Palma, està passant per un moment emocional delicat. Després de dos anys de relació, ha posat fi al seu festeig amb Juan Urquijo, amb qui, a més de llaços familiars, mantenia una relació.
Se'ls veia com la parella perfecta dins de l'alta societat: elegants, joves i amb una química evident. Van assistir junts a diversos esdeveniments familiars i fins i tot van mostrar gestos d'afecte en públic. Però la joventut, la vida i les prioritats canviants d'Irene l'han portada a fer un pas enrere.
La infanta Cristina vol estar al costat de Pablo Urdangarin donar-li suport
En aquest moment de ruptura, la seva mare ha estat el seu gran refugi. Cristina ha estat al seu costat en tot moment, donant-li suport amb aquell instint protector que només les mares coneixen. Perquè per a la infanta, el dolor dels seus fills també és el seu.
Però no només s'ha bolcat en Irene. Fa tot just unes setmanes, Cristina va ser vista a les grades de la final de la Supercopa d'handbol. Allà hi va anar per estar al costat de Pablo Urdangarin en un dia important per al jove.
Cristina no dubta a donar suport a Pablo Urdangarin on sigui
Allà va aplaudir amb entusiasme Pablo Urdangarin, el seu fill mitjà, qui continua destacant com una de les joves promeses de l'esport espanyol. La seva presència no va passar desapercebuda, i va ser llegida com un clar gest d'orgull i suport.
I és que la infanta Cristina no vol amagar la decisió que ha pres: estar sempre al costat dels seus fills en els grans moments de les seves vides, sense amagar-se. Tant en moments de glòria com de dificultat, Cristina ha deixat clar que el seu paper com a mare està per sobre de qualsevol altre. Perquè si alguna cosa ha demostrat, és que la seva família és i serà sempre la seva prioritat.