Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
English Español
Logo Telegram
Pablo Urdangarin i la infanta Cristina posen davant d'un fons amb banderes i logotips.
Ningú no esperava la decisió que ha pres la infanta Cristina amb Pablo | GTRES, Europa Press, xcatalunya.cat
Gent

La infanta Cristina ja no vol amagar la decisió que ha pres amb Pablo Urdangarin

Cristina s'ha vist obligada a actuar amb Pablo Urdangarin pel bé de la seva relació, i ja no ho pot amagar més

Imatge d'autor de Cristo Fernández
per Cristo Fernández

Què seria de nosaltres sense les mares; són els nostres suports incondicionals i ens treuen del pitjor dels pous només amb una mirada. I si hi ha algú que personifica aquest esperit maternal aquests dies, és sens dubte la infanta Cristina. Ferma, discreta i sempre present, ha demostrat un cop més que no hi ha cap prioritat més gran que el benestar dels seus fills.

I així ho ha evidenciat amb dos d'ells: Irene, la petita de la família, i Pablo Urdangarin, qui continua consolidant la seva carrera esportiva. Per una banda, Irene, l'única filla dona de la infanta Cristina i l'exduc de Palma, està passant per un moment emocional delicat. Després de dos anys de relació, ha posat fi al seu festeig amb Juan Urquijo, amb qui, a més de llaços familiars, mantenia una relació.

La infanta Cristina, Irene Urdangarin i Pablo Urdangarin caminant juntes en un estacionament il·luminat a la nit.
La infanta Cristina ha estat al costat dels seus fills | Europa Press

Se'ls veia com la parella perfecta dins de l'alta societat: elegants, joves i amb una química evident. Van assistir junts a diversos esdeveniments familiars i fins i tot van mostrar gestos d'afecte en públic. Però la joventut, la vida i les prioritats canviants d'Irene l'han portada a fer un pas enrere.

La infanta Cristina vol estar al costat de Pablo Urdangarin donar-li suport

En aquest moment de ruptura, la seva mare ha estat el seu gran refugi. Cristina ha estat al seu costat en tot moment, donant-li suport amb aquell instint protector que només les mares coneixen. Perquè per a la infanta, el dolor dels seus fills també és el seu.

Però no només s'ha bolcat en Irene. Fa tot just unes setmanes, Cristina va ser vista a les grades de la final de la Supercopa d'handbol. Allà hi va anar per estar al costat de Pablo Urdangarin en un dia important per al jove.

La infanta Cristina amb cabell ros i expressió seriosa és a l'esquerra, mentre que a la dreta hi ha Pablo Urdangarin amb samarreta blava i motxilla, davant de diversos micròfons.
La infanta Cristina vol donar suport en tot a Pablo Urdangarin | Europa Press, xcatalunya.cat

Cristina no dubta a donar suport a Pablo Urdangarin on sigui

Allà va aplaudir amb entusiasme Pablo Urdangarin, el seu fill mitjà, qui continua destacant com una de les joves promeses de l'esport espanyol. La seva presència no va passar desapercebuda, i va ser llegida com un clar gest d'orgull i suport.

I és que la infanta Cristina no vol amagar la decisió que ha pres: estar sempre al costat dels seus fills en els grans moments de les seves vides, sense amagar-se. Tant en moments de glòria com de dificultat, Cristina ha deixat clar que el seu paper com a mare està per sobre de qualsevol altre. Perquè si alguna cosa ha demostrat, és que la seva família és i serà sempre la seva prioritat.

➡️ Gent