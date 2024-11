Ho avança Juliana Canet i ho confirma TV3: Els presentadors de les Campanades

Les campanades de cap d'any a TV3 són un moment especial i molt esperat a Catalunya. Cada 31 de desembre, la cadena pública catalana es converteix en el punt de referència per a milers de catalans que es reuneixen davant del televisor per celebrar el canvi d'any. La transmissió de les campanades sol incloure la presència de presentadors i personatges populars de la televisió catalana.

Els qui aporten un toc únic i familiar al comiat de l'any vell i la benvinguda al nou. TV3 també posa èmfasi en escenaris emblemàtics de Catalunya, com ara la Sagrada Família o Montjuïc, ressaltant així el patrimoni cultural català en un dels moments més simbòlics de l'any. A més del compte regressiu, les campanades de TV3 inclouen espectacles de música i humor, amb continguts i missatges en català que reforcen la identitat i el sentiment de comunitat catalana.

Els presentadors d'aquest any

Cada cop s'acosta més el moment del cap d'any, i amb aquesta data marcada al calendari a la cantonada, Juliana Canet ha deixat anar una exclusiva. La periodista catalana, al seu famós programa 'Que no surti d'aquí' ens ha explicat en primícia qui seran les personalitats que s'encarregaran de presentar aquest dia tan especial. I no es tracten de cares noves, ja que repetiran com l'any passat, ja que parlem ni més ni menys que de Miki Nuñez i Laura Escanes.

Els dos catalans ja van ser els presentadors per donar l'inici de l'any 2024 ja fa un any, i en poc menys de dos mesos seran els encarregats de repetir-ho. "Puc avançar en exclusiva que qui presentarà les campanades de TV3 per donar la benvinguda al 2025, seran Miki Nuñez i Laura Escanes", explicava Juliana.

"M'encantaria fer-les jo, però la vida no es regeix sobre els meus capricis, per desgràcia meva i pel bé d'aquest país", afegia entre rialles la presentadora. D'altra banda, al programa on van donar l'exclusiva van donar l'enhorabona a les dues personalitats per repetir un any més. A més, van afegir que si han estat escollits una altra vegada és perquè l'any passat van fer les coses molt bé, i que “els cauen molt bé”.

| TV3

A més, les dues personalitats estan més dins que mai de la cadena de televisió pública catalana, amb diferents projectes per a cadascun. D'una banda, la influencer i model Laura Escanes està tenint un èxit rotund sent la presentadora de 'La travessa', un 'reality show' d'aventures que s'emet a 3cat. D'altra banda, Miki Núñez també està presentant un programa, sent aquest 'Zenit', la nova aposta musical que lidera a TV3 durant les nits de tots els divendres.