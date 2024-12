El gest de Quim Masferrer a Carles Porta a 'el Foraster': Tothom aplaudeix

Tots els dilluns els catalans tenen una cita amb TV3. S'emet un nou capítol d'El Foraster. Quim Masferrer visita un dels 947 municipis de Catalunya, on passa quaranta-vuit hores i coneix els seus habitants. En aquesta ocasió ha visitat Nulles. Igual que en altres ocasions, ha conviscut amb veïns meravellosos, ha viscut experiències i ha conegut bona gent.

Nulles està situat a la comarca de l'Alt Camp, a les comarques de Tarragona. Va tancar el 2023 amb 544 habitants. Poques persones, totes conegudes i amb relacions molt estretes. Masferrer, entre altres experiències, va conèixer un empleat de l'ajuntament. Aquest li va explicar que el poble tenia molta il·luminació, excessiva al seu parer.

El treballador municipal va explicar que l'alcalde posava massa llums al poble, algunes d'elles innecessàries. Va ser en aquest moment quan va fer broma sobre la figura del creador de Crims, Carles Porta. "A Nulles sí que posen llum a la foscor, sí". Va dir, replicant la frase de Porta.

El Foraster, un programa amb molt d'èxit

El Foraster és un dels programes més estimats de TV3. En aquesta ocasió, Quim Masferrer ha visitat el petit poble de Nulles, a l'Alt Camp. Amb el seu estil característic, el presentador ha recorregut els carrers, conversat amb els veïns i compartit anècdotes que emocionen i fan somriure a parts iguals. Tanmateix, en aquesta entrega, un comentari especial ha cridat l'atenció dels espectadors. Quim Masferrer va fer un gest al periodista Carles Porta, conegut pel seu programa Crims, i les xarxes no van trigar a reaccionar.

Durant el seu recorregut per Nulles, Quim va destacar la gran quantitat de llums col·locades al poble. Aquest detall no va passar desapercebut per a ell i el va utilitzar per fer un comentari enginyós. "Aquí sí que posen llum a la foscor", va dir Masferrer entre rialles, fent referència al lema del programa Crims de Carles Porta: "Posem llum a la foscor". La frase és un dels emblemes de la sèrie de true crime que s'emet a TV3 i que ha conquerit tant la crítica com el públic.

La connexió entre ambdós programes no pot ser més evident. Per una banda, El Foraster celebra la vida quotidiana dels pobles petits de Catalunya, descobrint històries commovedores i personatges únics. Per l'altra, Crims treu a la llum crims foscos i complexos, aportant llum a històries reals que, en molts casos, han romàs a les ombres. La frase de Masferrer va ser un homenatge clar i ple d'humor a Carles Porta, i els espectadors ho van celebrar amb entusiasme.

La visita a Nulles

La visita de Quim Masferrer a Nulles no va deixar indiferent a ningú. El poble, conegut per la seva tranquil·litat i el seu caràcter acollidor, va rebre l'equip d'El Foraster amb els braços oberts. Durant el programa, Masferrer va conversar amb l'alcaldessa, qui va mostrar l'esforç per embellir els carrers del poble amb llums. Aquesta dedicació per "posar llum a la foscor" va ser el punt de partida per al gest a Crims.

En el vídeo transcrit, Masferrer fa broma sobre les llums a les escales, als arbres i en altres racons del poble. Amb el seu habitual sentit de l'humor, va destacar la cura que tenen els veïns de Nulles per fer del poble un lloc més bonic i lluminós.

Un gest que va encantar a tothom

La referència a Carles Porta no és casual. Ambdós programes formen part de l'èxit actual de TV3, encara que amb estils molt diferents. Mentre Crims aborda històries reals amb un to seriós i rigorós, El Foraster opta per l'humor, la tendresa i l'espontaneïtat. La frase "Aquí sí que posen llum a la foscor" no només va ser un gest a Porta, sinó també una manera de destacar la llum pròpia de Nulles i els seus habitants.

A les xarxes socials, els seguidors del programa no van trigar a reaccionar. Molts van aplaudir la connexió entre El Foraster i Crims, qualificant el comentari com a enginyós i oportú. Altres van destacar l'habilitat de Masferrer per connectar amb el públic, combinant humor i respecte per les tradicions locals.

La figura de Quim Masferrer

Quim Masferrer és un dels rostres més reconeguts de la televisió catalana. Amb El Foraster, ha aconseguit donar veu als petits pobles de Catalunya, mostrant la seva gent, les seves històries i la seva cultura. El seu estil proper i el seu sentit de l'humor el converteixen en un referent de l'entreteniment a TV3.

Per la seva banda, Carles Porta, amb Crims, ha consolidat el seu prestigi com a periodista i narrador. El seu lema "Posem llum a la foscor" s'ha convertit en una frase icònica que va més enllà del programa.