Guerra a l'esquerra mediàtica espanyola: Broncano-El Gran Wyoming, només falta Évole

Des que va començar La Revuelta a Televisió Espanyola, que la guerra d'audiències no ha parat. El programa presentat per David Broncano tenia i continua tenint un gran rival. L'Hormiguero de, Antena 3, presentat per Pablo Motos. El programa de les formigues era líder indiscutible durant molts anys, fins a l'arribada del nou programa del Terrat.

El que no s'imaginaven els espectadors és que un altre actor entraria en escena. És a més distància, però cal tenir-ho en compte. Estem parlant del Gran Wyoming, a La Sexta , amb l'Intermedio. El programa repassa les notícies del dia amb un toc d'humor i té un biaix clar cap a l'esquerra. Sandra Sabatés, Dani Mateo, Thais Villas o Andrea Ropero són col·laboradors habituals.

La Resistència i La Revuelta tenen diferències i similituds. Mentre que el protagonista i l'eix central és el mateix, l'emissió per Televisión Española obliga a fer algunes concessions. Per començar, és una televisió pública, de manera que els comentaris han de tenir més filtres. En segon lloc, que hi ha uns compromisos que cal complir.

Televisió Espanyola ha emès i continuarà emetent la loteria. I dilluns, dimarts i dimecres toca el sorteig de la Bonoloto. A David Broncano i a l'equip de La Revuelta no els agrada gens. Saben que si s'emet abans poden perdre espectadors que canvien de canal. Si després s'emet, l'afectat és el que ve després. En resum, la loteria no agrada a res.

Quina és la solució? Tirar d'humor i atacar tothom. Els col·laboradors de Broncano es van preguntar què estarien veient els espectadors que canviaven de canal. Van parlar de Cuatro i de First Dates, de Telecincoo, d'Antena 3...

Atac al Gran Wyoming i la seva resposta

"Si canvien de canal, es trobaran, d'una banda, Wyoming llegint el teleprompter mentre pensa en altres coses. Ell ja té aquesta capacitat", va començar Jorgé Ponce. La resposta del presentador no va trigar a arribar. "Amics, avui tenim un programa fantàstic, no es moguin d'aquí. En un altre canal potser trobin contingut més avantguardista, com gent tocant el bombo i que no es diguin Manolo. I paios rondant els 40 anys, cridant-se bro tota l'estona" .

Les xarxes socials s'han omplert de mems. Consideren que hi ha rivalitat dins de l'esquerra, ja que entenen que David Broncano i el Gran Wyoming els miren perfils d'aquesta tendència. Van més enllà i demanen que Jordi Évole també entri en aquesta equació.

L'Intermedio

L'Intermedio és un dels programes més emblemàtics de La Sexta, conegut per la seva sàtira política i anàlisi de l'actualitat amb un to humorístic i irònic. Es va estrenar el 30 de març del 2006, i des de llavors s'ha consolidat com una referència al panorama televisiu espanyol. Emès de dilluns a dijous en horari de prime time, el programa combina anàlisis de notícies, entrevistes i esquetxos humorístics per desglossar l'actualitat des d'una perspectiva crítica.

El programa se centra principalment en temes polítics, socials i culturals, tot i que no dubta a abordar notícies internacionals. A través del seu particular estil, aconsegueix informar i entretenir alhora, fent que la seva audiència reflexioni sobre els esdeveniments del dia.